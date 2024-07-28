Убийцы богатства: эти 7 привычек 'съедают' ваши деньги

Если избегать этих ошибок и привычек, то ваше состояние будет расти, а не обесцениваться.

Привычки и ошибки могут помешать вам достичь финансового процветания. Определив эти проблемы, вы сможете лучше их избежать и стать на путь долгосрочного экономического успеха.

Как пишет New Trader U, существует семь "убийц богатства". Учитывая их можно достичь финансовой грамотности и процветания.

1. Неучет Инфляции

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Инфляция - это тот убийца богатства, который часто остается незамеченным, пока не становится слишком поздно. Проще говоря, инфляция - это постепенный рост цен на товары и услуги со временем, что подрывает покупательную способность ваших денег.

При уровне инфляции 3% стоимость ваших денег уменьшается вдвое всего за 24 года. Для борьбы с инфляцией крайне важно инвестировать в активы, которые имеют потенциал для роста быстрее, чем уровень инфляции. Это может включать диверсифицированный портфель акций, недвижимости или ценных бумаг, защищенных от инфляции.

Хранить все свои деньги на сберегательном счете с низкими процентами - это все равно, что наблюдать, как ваше состояние медленно уменьшается. Сделайте так, чтобы ваши деньги работали, разумно инвестируя и опережая инфляцию.

2. Неправильное управление своими пенсионными активами

Одной из самых больших финансовых ошибок людей является пренебрежение планированием выхода на пенсию. Чем раньше вы начнете откладывать на пенсию, тем больше времени у ваших денег будет расти. К сожалению, многие люди недооценивают, сколько им понадобится для выхода на пенсию, или начинают экономить слишком поздно.

Если вы начнете откладывать с 25 или 35 лет, то сможете накопить на старость огромную сумму. В этом заключается сила раннего старта и разумного инвестирования. По мере продвижения в карьере увеличивайте свои взносы и пенсию.

3. Ведение статического бюджета

Бюджет является мощным инструментом для управления вашими финансами. Жизнь динамична, и ваш финансовый план также должен быть таким. Статический бюджет не учитывает изменения в доходах, расходах и жизненных обстоятельствах, что потенциально может привести к упущенным возможностям для сбережения и инвестирования.

По мере того, как ваша карьера продвигается и ваш доход растет, вы должны регулярно пересматривать свой бюджет. Многие люди попадают в ловушку инфляции образа жизни, когда расходы растут пропорционально росту дохода. Вместо этого используйте повышение зарплаты как возможность увеличить свои сбережения и инвестиции.

Ввести систему регулярных проверок бюджета, возможно, раз в квартал или раз в год. Во время этих проверок проверьте свои модели расходов, переоцените свои финансовые цели и внесите необходимые коррективы. Например, если вы погасили долг, перенаправьте эту сумму платежа на сбережения или инвестиции. Если вы получили повышение, подумайте об увеличении своих пенсионных взносов.

4. Отказ от использования средств чрезвычайного фонда

Чрезвычайный фонд - это ваша личная финансовая подушка, специальный сберегательный счет предназначен для покрытия неожиданных расходов или финансовых недостатков, предотвращая впадание в долги.

Распространенные чрезвычайные ситуации, которые могут подорвать ваши финансы, включают потерю работы, значительные расходы на лечение или значительный ремонт дома или автомобиля. Без экстренного фонда вы можете быть вынуждены полагаться на кредитные карты или займы под высокие проценты, что может значительно снизить ваш финансовый прогресс.

5. Покупка нового автомобиля

Привлекательность новенького автомобиля неоспорима, но часто это значительный убийца богатства. Новые транспортные средства быстро обесцениваются, теряя до 20% своей стоимости только за первый год. За пять лет многие автомобили теряют 60% и более своей первоначальной стоимости. Это обесценивание означает значительную потерю богатства, которое можно было бы инвестировать в другое место.

Вместо того, чтобы покупать новый, подумайте о приобретении надежного подержанного автомобиля. Эти варианты могут обеспечить значительную экономию без ущерба для качества или надежности.

6. Злоупотребление кредитными картами

Кредитные карты могут быть мощным финансовым инструментом, если использовать их ответственно, но также могут стать быстрым путем к финансовому краху, если использовать их неправильно.

Чтобы разумно использовать кредитные карты, всегда оплачивайте весь баланс ежемесячно. Используйте карты только для запланированных покупок и никогда для расходов, которые не можете позволить себе погасить сразу.

Если у вас сейчас есть долг по кредитной карте, погасите его как приоритет. Ответственное использование кредитной карты может помочь повысить кредитный рейтинг, экономя деньги на ипотеке, кредитах на покупку автомобиля и страховых взносах. Избегая задолженности по кредитной карте, вы не просто экономите на процентах - вы прокладываете путь к лучшим финансовым возможностям в будущем.

7. Пренебрежение инвестированием

Возможно, самым весомым убийцей богатства является неспособность инвестировать. Хотя экономия денег важна, хранение их на низкодоходном сберегательном счете не поможет создать долгосрочное богатство. Чтобы значительно увеличить свое благосостояние, вы должны использовать свои деньги с помощью инвестирования.

Ключом к успешному инвестированию является понимание вашей терпимости к риску. Оно может включать смесь акций, облигаций, недвижимости и других активов. Недорогие индексные фонды могут стать отличной отправной точкой для начинающих, предлагая широкую экспозицию на рынке с минимальными комиссиями.

Начните свой инвестиционный путь, узнав о различных вариантах инвестирования. Подумайте о консультации с финансовым советником, чтобы разработать стратегию, которая соответствует вашим целям и толерантности к риску. Помните, что время является вашим самым большим активом, когда дело доходит до инвестирования. Чем раньше вы начнете, тем больше времени у ваших денег будет расти и накапливаться.

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