Говядина и кофейные напитки могут неожиданно повлиять на вашу фигуру.

Независимо от того, считаете вы калории или нет, важно знать, какие продукты гораздо более энергоемкие, чем вы думаете. Частое употребление такой пищи может значительно изменить ваш вес, если не сохранять баланс.

Как пишет Business Insider, тренер по похудению Грэм Томлинсон поделился пятью примерами "скрытых калорий" в еде и напитках, о которых вы, возможно, не подозреваете.

Открывают этот топ пищевые жиры - это различные растительные, животные или гидрогенизированные жиры. Одна столовая ложка может содержать 140 калорий. Их количество можно уменьшить, если просто смазать сковороду, а не добавлять большое количество продуктов. Хотя такое растительное масло как оливковое очень полезно и обязательно для включения в рацион, стоит помнить, что оно невероятно калорийно.

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Кофейные напитки также могут удвоить количество калорий, которые вы получили за день. Это происходит за счет жирного молока, сиропов и различных других добавок. Однако если приготовить кофе только с обезжиренным молоком, этот напиток станет намного безопаснее для талии.

"Мясо, которое вы регулярно потребляете, также может оказать огромное влияние на ваш прогресс в потере жира", — предупредил Томлинсон.

В частности, 200 граммов говяжьего фарша 20% жирности содержат примерно 504 калории, но такое же количество при 5% жирности содержит 248 калорий. Если заменить это мясо ну куриное бедро или даже грудку, это значительно уменьшит калорийность вашего блюда.

"Спреды, такие как майонез и заправки для салатов, также могут добавить к блюду относительно большое количество калорий, несмотря на то, что они кажутся незначительными", — сказал тренер.

По его словам, одна столовая ложка майонеза содержит около 95 калорий.

Вы будете удивлены, но все, что вы просто откусили, также имеет значение. Даже если вы считаете калории, похудеть будет проблематично.

"Забыть о калорийных перекусах или доесть чужую еду в то время может показаться неважным, но со временем это может увеличиться", — предупредил Томлинсон.

Будь то корочки ваших детей, горсть чипсов во время приготовления или ложка арахисового масла из банки, все это имеет значение.

Другие советы по снижению веса

Похудеть без спорта и пищевых ограничений можно, если ввести в свою жизнь несколько полезных привычек. Конечно, такое похудение не будет быстрым, однако точно не навредит организму.

Исследование 2020 года показало, что женщины, которые увеличили потребление целых фруктов и овощей, достигли здоровой и продолжительной потери веса, а также смогли лучше контролировать размер порций и замедлять скорость еды.

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