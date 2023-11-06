В этой реальной иллюзии зеленые растения в воде очень затрудняют различение того, на что вы смотрите.

Если вам нравятся головоломки и вы любитель животных, эта головоломка для вас. Вы не только сможете продемонстрировать свое идеальное зрение, но и те, кто регулярно практикует иллюзии, научатся быть более терпеливыми. Эти головоломки не только проверят вашу выносливость, но и помогут развить внимательность к деталям.

Сможете ли вы выжить в дикой природе, заметив крошечную лягушку? Животные устроены так, что их трудно обнаружить в их естественной среде обитания из-за их способности сливаться с ней. Это делает их успешными хищниками и может спасти от превращения в добычу.

В этой реальной иллюзии зеленые растения в воде очень затрудняют различение того, на что вы смотрите. Отражение неба добавляет картине неясности.

Видео дня

Довольно часто животных можно заметить, если посмотреть на их глаза, которые имеют тенденцию выделяться. Однако на этом изображении лягушка повернута боком, поэтому виден только один глаз, и он настолько мал, что его заметят только люди с идеальным зрением.

Если у вас возникли трудности, прокрутите вниз, чтобы узнать, где она спрятано. Для тех, кто отказывается сдаваться, обратите внимание правее центра изображения, и вы увидите маленькую лягушку, сидящую рядом на кувшинке.

Другие оптические иллюзии - проверьте себя

Где-то изображении леса обитает белка, но сможете ли вы заметить ее за отведенное время? 10-секундный срок делает эту сложную оптическую иллюзию еще более сложной. На этом изображении изображена лесная роща с деревьями и опавшими листьями. Желтый осенний пейзаж - идеальное место для маскировки белки.

В другой оптической иллюзии зрителям предстоит соревноваться со временем, поскольку им было поручено обнаружить маленькую птичку менее чем за 10 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: