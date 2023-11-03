У вас может быть зрение 20/20, если вы сможете обнаружить животное, спрятанное в этой иллюзии.

Где-то на этом изображении леса обитает белка, но сможете ли вы заметить ее за отведенное время? 10-секундный срок делает эту сложную оптическую иллюзию еще более сложной.

На этом изображении изображена лесная роща с деревьями и опавшими листьями. Желтый осенний пейзаж - идеальное место для маскировки белки.

Сможете ли вы найти спрятанную белку среди растений? Если вы еще этого не заметили, вот несколько советов. Избегайте углов изображения и вместо этого смотрите в середину, но немного левее внизу. Еще не нашли? Найдите между желтыми листьями сидящего зверька.

Видео дня

Если вам не удалось разгадать оптическую иллюзию за 10 секунд, не волнуйтесь, ответ вы найдете ниже.

Эта оптическая иллюзия - настоящее испытание, поскольку белки имеют похожий оттенок теплого оранжевого, как и листья.

Оптические иллюзии - проверьте свои способности

В новой оптической иллюзии зрителям предстоит соревноваться со временем, поскольку им было поручено обнаружить маленькую птичку менее чем за 10 секунд. Глаза метаются по иллюзии, пытаясь найти птицу, прячущуюся среди пшеницы. Но где-то на картинке изображена ворона. У нее приплюснутый лоб и заостренный клюв.

Вы настоящий гений, если сможете справиться вовремя с оптической иллюзией, на которой среди капкейков нужно очень быстро найти отлично замаскированного кота.

Вас также могут заинтересовать новости: