Они отметили, что кроме физического здоровья, важно беспокоиться еще и о ментальном. И рассказали, как это делать.

Изоляция себя и отсутствие общения с близкими имеет серьезные негативные последствия для здоровья и может привести к более ранней смерти.

Об этом заявили гериатры. "Подчеркиваю важность поддержания связи с близкими, особенно по мере того, как мы стареем", - отметила гериатр Моника Махаджан, пишет Parade. Это связано с тем, что социальное взаимодействие влияет на здоровье и активность мозга, которые влияют на продолжительность жизни, согласно исследованию.

"Изоляция лишает умственной стимуляции, эмоциональной поддержки и чувства принадлежности — ключевых факторов поддержания когнитивного здоровья. Регулярное социальное взаимодействие поддерживает активность мозга, снижает стресс и способствует умственной устойчивости, все это может помочь снизить риск слабоумия", - объяснила Махаджан.

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Метаанализ в Nature Mental Health показал, что одиночество увеличивает риск слабоумия на 31%. Кроме того, Махаджан указала на метааналитический обзор в Perspectives on Psychological Science, который показал, что одиночество связано с повышением риска ранней смерти на 26% из-за его влияния на психическое и физическое здоровье.

Как одиночество увеличивает риск слабоумия и сокращает жизнь

"Одиночество оказывает глубокое влияние как на когнитивное здоровье, так и на общую продолжительность жизни. Оно может вызвать хронический стресс и воспаление, со временем повреждая мозг и увеличивая риск слабоумия", - отметила Махаджан.

Другие физические последствия одиночества могут включать повышенный риск высокого кровяного давления, инсульта, болезней сердца, плохого качества сна, хронической боли и снижения иммунитета.

Кроме того, стоит отметить, что одиночество несет в себе такие же смертельные риски для здоровья, как курение 15 сигарет в день.

Способы продлить жизнь

Здоровое количество упражнений, достаточное количество сна, прохождение медосмотров и отказ от курения — вот основные способы продлить жизнь. По словам экспертов по долголетию, даже позитивный настрой и прием большего количества витамина D могут помочь.

Но, по словам Махаджан, благополучие в отношениях и эмоциональное благополучие так же важны, как и физическое здоровье, и у нее есть цифры, подтверждающие это.

"Исследования показывают, что люди с крепкими социальными связями на 50% более склонны жить дольше. Значимые отношения снижают стресс, усиливают иммунную функцию и дают ощущение цели, все это способствует более здоровой и долгой жизни", - сказала гериатр.

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