Вы сможете проверить свой ответ.

Уверены ли вы в своей внимательности? Обычно оптические иллюзии заставляют сомневаться в себе даже людей c остры зрением.

Предлагаем принять вызов и попробовать найти на картинке с суровыми орлами птицу, которая имеет незначительное отличие.

Если вы не впервые имеете дело с такими головоломками, то у вас точно есть собственные способы их решения. Можете двигать изображение, приближать его или отдалять, правило только одно - успейте найти орла за шесть секунд.

Видео дня

Можете начинать изучать картинку!

Ответ на иллюзию

Заметили ли вы, что один из орлов не имеет черной полоски перьев на крыльях?

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы публиковали для своих читателей волшебную оптическую иллюзию с ежиками и сусликом, который замаскировался на картинке. Вы должны очень быстро указать на него.

Более серьезным вызовом станет математическая иллюзия с числами. Надо отыскать среди одинаковых чисел одно. Сложность заключается в том, что разница между ними минимальна.

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