Этот тест может повысить или понизить ваши шансы на прием на работу.

Иногда хорошего резюме и четких ответов на вопросы недостаточно, чтобы пройти отбор на собеседовании. Менеджеры по подбору персонала и руководители компаний для определения пригодности кандидата любят использовать "секретные" психологические тесты, и вы часто даже не будете знать, что вас проверяют.

Как пишет The New York Times, на Reddit пользователи поделились некоторыми неожиданными проверками для кандидатов, одна из которых – тест на стакан воды.

Так, один из комментаторов рассказал, что их менеджер по найму перед собеседованием ставил на стол кувшин с водой и чашку, чтобы посмотреть, будет ли кто-нибудь пить во время собеседования. По его словам, он был единственным, кто прошел этот тест и получил работу.

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"Я был единственным, кто пил воду в "нормальном темпе" во время собеседования, и это рассматривается как "уверенность на рабочем месте", - объяснил он. По его словам, для него "нормальный темп" — делать глоток после ответа на каждый из их вопросов.

"Очевидно, вы можете многое сказать о человеке по тому, как он отказывается от предложенной воды или пьет ее слишком быстро", - отметил он

Другие пользователи крайне неоднозначно восприняли этот тест. Так, многие отмечали, что они скорее всего откажутся от напитка из страха оставить пятно от помады или захотеть в туалет.

"Пятна от помады смущают, а большинство собеседований длятся 30–60 минут, я бы не испытывала особой жажды, а что, если бы мне пришлось пописать. Кроме того, я могу сохранять голос совершенно спокойным и приятным, даже когда я полностью схожу с ума, но у меня иногда могут немного дрожать руки. Неподходящие обстоятельства для питья воды", - написала одна из комментаторов.

"Это невероятно глупый способ найти сотрудников", — заявил другой человек.

Ранее УНИАН рассказывал о хитром "тесте на шаткий стул", которым гендиректор отсеивал работников на собеседовании.

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