Это задание проверит ваш IQ, а также умение анализировать информацию.

Головоломки обеспечивают тренировку для вашего мозга, проверяя навыки логического, аналитического и критического мышления. Решение этих задачек способствует развитию когнитивных функций, улучшению памяти и способности быстро устанавливать закономерности.

Регулярное решение как головоломок, так и оптических иллюзий поможет вам развить острый ум и потренировать внимательность к деталям. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Ниже вы увидите изображение с дятлами. Среди них спряталась особая птица, которая несколько отличается от остальных. Вам нужно выяснить, где она и о каких отличиях идет речь.

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На ответ у вас будет очень мало времени – всего 7 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы найти особенного дятла.

Время на поиск птицы истекло. Вы нашли особенного дятла?

Отличие заключалось в том, что у одного было черное крыло, тогда как у остальных крылья имели еще и белые пятна. Вот, где он спрятался:

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Если вам нравятся головоломки с животными, почему бы не попробовать отыскать хитрую козу среди оленей? Вам нужно уложиться в 6 секунд.

Также предлагаем вам головоломку, где нужно найти котенка среди ворон. В этом задании ответ надо дать в течение 7 секунд.

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