Действовать придется очень быстро.

Люди любят головоломки, потому что они заставляют мозг работать активнее, улучшают внимательность и дарят ощущение достижения.

Такие задания помогают нам тренировать наблюдательность и развивать нестандартное мышление. А еще это отличный способ развлечься и проверить свою смекалку!

Перед вами изображение с десятками умных ворон. Они похожи друг на друга, поэтому разглядеть что-то лишнее здесь нелегко. Но среди них спрятался один любознательный котик!

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Ваша задача - найти его всего за 7 секунд. Удастся ли вам это сделать?

Подсказка

У котенка черная шерсть, поэтому он почти сливается с птицами.

Ответ

Хитрый котик спрятался прямо в центре изображения. Вы можете увидеть его на картинке ниже.

Другие головоломки

Если вам нравится искать зверей, то попробуйте внимательно присмотреться к куче тигров, среди которых скрывается не менее опасный хищник. Сможете найти его?

А другая иллюзия от УНИАН понравится как детям, так и взрослым. На этот раз перед вами "мультяшные" котики, которые играют различными игрушками. Вы должны отыскать среди них рыбку.

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