На выполнение теста дается семь секунд.

Головоломки и оптические иллюзии улучшают когнитивные функции, в частности логическое мышление, внимание и способность к решению проблем.

Сегодня мы приготовили для вас новое задание, которое позволит быстро проверить вашу наблюдательность.

Представьте, что вы отдыхаете в лесу и внезапно видите, что вышли к мирным альпакам. В один момент вы замечаете среди них что-то странное... среди этих пушистых животных точно спряталась одна самозванка.

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Ваша задача - обнаружить ее за семь секунд. Сможете ли вы это сделать? Время пошло!

Ответ

Среди альпак случайно оказалась овца, ее можно увидеть в правой части изображения. Животное имеет меньшую голову и другую шерсть по сравнению с альпаками.

Другие головоломки для читателей УНИАН

Если вам понравилось искать овцу среди альпак, то у нас есть еще две интересные иллюзии, которые не дадут вам скучать.

Представьте, что вы среди аистов, но один из них выглядит немного по-другому. Сможете ли вы найти эту "необычную" птицу на картинке?

Также предлагаем вам головоломку с лягушками. Среди 35 лягушек вам нужно за 8 секунд найти одну, которая отличается от остальных. Она точно не скроется от вашего взгляда!

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