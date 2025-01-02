Внимательно рассмотрите изображение и помните, что времени мало.

Головоломки – отличный способ развлечься и проверить собственную внимательность к деталям. Они также способствуют развитию когнитивных способностей человека.

УНИАН подготовил новую головоломку для своих читателей. Она протестирует вашу способность замечать детали, поскольку вам нужно будет отыскать маленькое отличие.

Усложнит задачу ограничение по времени. На ответ у вас будет всего 8 секунд.

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Ниже вы увидите изображение с лягушками. Одна из 35 лягушек отличается от остальных. Ваша задача – найти эту лягушку.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение.

8 секунд истекло. Вам удалось отыскать лягушку, которая отличается от других? Если да, у вас острое зрение, а вашей внимательности к деталям можно только позавидовать.

Если вы не заметили лягушку, которая отличается от других, мы подскажем правильный ответ. Обратите внимание на предпоследний ряд. У четвертой лягушки серые лапки, тогда как у остальных они зеленые. В этом маленьком нюансе и кроется ответ.

Другие интересные головоломки от УНИАН

Если вам нравятся головоломки, где нужно найти ошибку на картинке, попробуйте определить, что не так в комнате. На ответ у вас будет 5 секунд.

Если же вам по душе математические головоломки, например со спичками, предлагаем вам поменять 2 спички так, чтобы равенство стало правильным. У вас будет всего 40 секунд.

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