Ученые изучили возможную связь между стороной кровати и чертами личности.

Исследования показывают, что с психологической точки зрения довольно часто люди выбирают сторону кровати для сна не просто так, пишет good.is.

Недавно эту тему поднял общественный деятель и популярный пользователь TikTok Джордан Хоулетт. По его словам, было доказано, что:

люди, которые спят на левой стороне кровати, имеют более позитивный взгляд на жизнь; могут справляться с большими нагрузками; их не так легко вывести из себя в стрессовые дни; они спокойнее в кризисных ситуациях; они более уверены в себе;

стороне кровати, имеют более позитивный взгляд на жизнь; могут справляться с большими нагрузками; их не так легко вывести из себя в стрессовые дни; они спокойнее в кризисных ситуациях; они более уверены в себе; люди, которые спят на правой стороне кровати, зарабатывают больше денег; имеют менее позитивный взгляд на жизнь, но более готовы к худшему сценарию.

"Люди, страдающие клаустрофобией, естественно, выбирают спать у стены", - добавил Хоулетт.

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Отмечается, что на самом деле было проведено немало исследований связи между стороной кровати и чертами личности. Одно из них показало, что тот, кто спит на левой стороне кровати, с большей вероятностью будет левополушарным, творческим и изобретательным. Такие люди предпочитают старую музыку, драматические фильмы и пиво, а также часто склоняются к более левым политическим взглядам. А те, кто спит на правом боку, вероятно, более правополушарные, аналитические и логичные. Они также могут любить рок-музыку, боевики и вино.

Однако за этим выбором стоят и другие факторы, пишет издание. Согласно еще одному исследованию, 40% людей выбирают сторону кровати, с которой им легче всего ложиться и вставать, в то время как 31% принимает решение, основываясь на предпочтениях своего партнера. Еще 25% выбирают сторону, с которой лучше всего видно телевизор или которая ближе к двери, ванной, тумбочке.

Напомним, ранее эксперты назвали 8 худших продуктов, которые не стоит есть перед сном.

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