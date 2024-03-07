По мнению ученых, младшие дети "запаздывают" в развитии.

Старшие братья и сестры, как правило, зарабатывают больше денег. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным бюро экономических исследований (США).

Исследователи обнаружили, что старший ребенок, как правило, зарабатывает больше денег и лучше выполняет когнитивные тесты, чем их младшие братья и сестры.

По словам авторов исследования, одним из ключевых факторов является запаздывание в развитии младших братьев и сестёр - они чаще болеют в детстве. Так, изучив данные о первых и вторых братьях и сестрах, родившихся в Дании между 1981 и 2017 годами, выяснилось, что младшие братья и сестры имели в два-три раза больше шансов быть госпитализированными из-за респираторных заболеваний в течение первого года жизни, чем старшие.

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При этом расхождение было наибольшим, когда второй ребенок родился осенью или зимой - когда респираторные заболевания встречаются чаще - и когда братья и сестры были ближе по возрасту.

"Мы считаем, что эти закономерности объясняются тем фактом, что младенцы со старшими братьями и сестрами больше подвергаются вирусу - из-за их старших братьев и сестер, которые часто находятся в группе ухода за детьми и "приносят домой" вирусы", - сказала доцент Департамента экономики Копенгагенского университета Мелтем Дейсал.

Более того, по ее словам, влияние болезней может иметь долгосрочные финансовые последствия. Когда исследователи посмотрели на заработки детей, рожденных между 1981 и 1989 годами в Дании, они обнаружили, что среди трудоустроенных братьев и сестер младшие братья и сестры зарабатывали в среднем на 2,4% меньше, чем их старшие братья и сестры того же возраста.

"Основной механизм, объясняющий этот результат, заключается в том, что тяжелые респираторные заболевания у младенцев могут привести к нарушению развития мозга, что, в свою очередь, может повлиять на дальнейшее психическое здоровье", - пояснила ученая.

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