Вероятно, святая Инах является старейшей монахиней в мире. Она рассказала о ритуале, который выполняла на протяжении всей жизни.

Молодость - это не просто период жизни. Это состояние, ощущаешь душой, уверена Инах Канабарро Лукас - 115-летняя монахиня, которая считается едва ли не самой старшей в мире.

Эта верующая живет в Порту-Алегри в доме престарелых, расположенном при католической общине сестер-терез в Бразилии. К вере Инах пришла в 19 лет, присоединившись к своим "братьям и сестрам" в 1927. На протяжении жизни женщина ежедневно придерживалась религиозного ритуала, который можно назвать ее главной привычкой. Она никогда не изменяла традиции, и некоторые считают, что именно это могло оказать влияние на ее долголетие. Пообщаться с Инах смогла репортер Наталья Кейрос из ACI Digital.

"Мой секрет, мой большой секрет - это молиться... Я ежедневно молюсь на четках за всех людей во всем мире", - заявила женщина.

Инах родилась в 1908 году и была второй в многодетной семье из семерых братьев и сестер. Новорожденной она впервые увидела свет в стенах монастыря Рио-Гранде-ду-Сул. Позже, по инициативе одного из братьев, семья решила отдать Инах туда на обучение. Еще тогда девочка спросила у мамы, кто такая монахиня. Услышав в ответ, что это женщина, которая посвящает свою жизнь Богу, Инах решила: "Я буду ею".

На протяжении жизни Инах занималась просветительской деятельностью, преподавая детям различные предметы как учитель и сестра-тереза: она вела уроки португальского языка, математики, истории, науки, искусства и религии в нескольких терезианских школах Рио-де-Жанейро.

За жизнь сестра Инах пережила немало: прошла две мировые войны и даже получила письмо от Папы Римского по случаю собственного 110-летия.

Окружение говорит о ней, как о стойкой и щедрой женщине-верующей. В частности, сестра Лусия Игнез Бассотто, которая отвечает за дом престарелых, где сейчас находится Инах, описывает ее так: "Она всегда сосредоточена на других, а не на себе... Не требовательна, все ценит, считает, что все хорошо... Она молится за всех, она заботится обо всех. Ее жизнь действительно образцовая".

Сейчас, несмотря на преклонный возраст, Инах все еще обладает достаточным количеством жизненной энергии, чтобы участвовать в мероприятиях вместе с монахинями.

А вот фрагмент разговора с сестрой Инах, в котором она молится:

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