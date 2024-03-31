Он начинал карьеру в этой сфере с зарплатой в 3 900 долларов в год - это был "минимум" для Нью-Йорка.

В прошлом один из топ-менеджеров США, который укрепил американскую фармацевтическую империю, возглавив должность гендиректора в одной из компаний, рассказал, как достиг успеха: мужчина успел отпраздновать 101-летие, воспитать в браке с женой 3-х дочерей и вытащить себя из бедности.

Речь идет о жителе Нью-Йорка Рое Коэне - эмигранте во втором поколении. Обстоятельства его жизни и советы для молодежи описал Business Insider, пообщавшись с мужчиной. Рой родился в 1922 году в малообеспеченной семье. Мужчина рассказал, что еще когда был маленьким, его семья не имела в доме ни водопровода, ни электричества. Обогревала всех дровяная печь, а туалет находился во дворе. "Было трудно изо дня в день", - сказал Коэн, вспоминая те времена.

Но еще тогда воспитание Роя мотивировало мужчину стремиться к большему.

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"Я помню, как носил ведра с водой к курятникам, по одному в каждой руке... Было холодно. Тогда я себе сказал: "Не собираюсь жить так всю жизнь", - пояснил он.

В подростковом возрасте Рой вышел на стипендию в сельскохозяйственном колледже на скромную сумму, позже получил степень бакалавра по микробиологии и магистра по биохимии и питанию. Именно тогда мужчина стал делать первые шаги в фармацевтическом бизнесе. Но начинал с маленького. Его наняли на работу с зарплатой 3 900 долларов в год, что было довольно скромно для жизни в Нью-Йорке.

Рой объяснил, что еще тогда руководствовался философией, что стоит держать себя в форме как умственно, так и физически. За жизнь в более чем 100 лет он усвоил - не следует бояться собственных амбиций.

Мужчина проработал в фармацевтическом бизнесе 55 лет, имел опыт работы в трех компаниях. По словам Роя, в переломный момент своей карьеры он не побоялся рискнуть - перешел от исследовательской работы в рекламную сферу, хотя в последней вообще не имел опыта. Это произошло еще во времена его работы в первой фирме. Рой говорит, что прошел путь "от нуля", чтобы стать генеральным директором. Эта должность стала кульминацией его деятельности как специалиста.

Рой вышел на пенсию в возрасте 81 года. Он признался, что мысли о раннем выходе на "отдых" всегда его пугали. Мужчина говорит, что секрет полноценной карьеры и долголетия в целом заключается в выходе из зоны комфорта.

"Если вы чего-то очень сильно хотите, если вы чувствуете, что что-то не так и вам нужны изменения, вы найдете способ", - добавил он.

По словам Роя, он еще в детстве учился, как ладить с людьми. Вся его ранняя жизнь вращалась вокруг отношений с братьями и сестрами. Их у него было семеро, поэтому парень понимал, что строить с ними социальное взаимодействие - важно. "Если ты живешь с целой кучей других людей, ты не можешь вести себя дико и эгоистично, так, будто ты единственный человек в семье", - сказал он.

В то же время мужчина рассказал, что счастливый брак ему удалось построить лишь со второй попытки. С первой женой они были вместе меньше года. После болезненного опыта Рой относился к официальным отношениям чрезвычайно серьезно, но позже встретил Джоан - учительницу, с которой прожил десятки лет. Женщина умерла шесть лет назад в 83-летнем возрасте. По словам Коэна, она была его правильным выбором в жизни.

"Потребовалось определенное время, чтобы приспособиться друг к другу, но, как и над всеми вещами, над этим нужно работать. Ничего хорошего не получится, если вы пойдете по негативному пути без надлежащего общения", - сказал Коэн.

Мужчина призвал молодежь стараться строить отношения с другими с открытостью, уважая взгляды друг друга.

В вопросе долголетия Коэн считает, что этим частично обязан генетическому фактору, ведь его отец и мать умерли в старости, когда им было 86 и 90 лет. Вместе с тем мужчина согласился поделиться несколькими секретами, которых придерживается. Он является сторонником средиземноморской диеты, популярной среди известных бизнесменов США (например, ее принципов придерживается основатель Amazon Джефф Безос, а также миллионер Брайан Джонсон, отмечает Business Insider). Также Коэн избегает полуфабрикатов и мяса, и старается употреблять больше рыбы, овощей и оливкового масла.

"Если я хочу перекусить, я съем кусочек цветной капусты, морковку или красный перец. Я ем много капусты и салата", - сказал он.

Также Коэн занимается фитнесом. Мужчина шутит, что спорт вошел в его жизнь очень давно - еще тогда, когда он работал на ферме.

Сегодня его физические упражнения включают 20-минутную гимнастику для ног. Ею мужчина занимается с самого утра, сидя на кровати. Он также старается быть физически активным в быту.

При жизни Коэн почти не имел проблем со здоровьем. Единственное, что его когда-то беспокоило, это простата. Однако сейчас все проблемы в прошлом. Мужчина считает, что залог его счастья - постоянно чем-то заниматься. У него всегда есть какой-то проект в работе. "Занятость делает меня счастливым", - говорит Коэн.

Также американец акцентирует, что старается решать все проблемы еще на этапе их появления. Это тоже добавляет ему душевного спокойствия.

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