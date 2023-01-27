Марит Браньяс Морере всего через месяц исполнится 116 лет. Она стала новой старейшей жительницей планеты после смерти своей предшественницы монахини Андре во Франции.

Стал известен секрет долголетия новой старейшей жительницы планеты Марит Браньяс Мореры, которая сменила в этой роли монахиню Люсиль Рандон. Последняя 18 января скончалась во Франции в возрасте 118 лет.

Всего через месяц Морере исполнится 116 лет, она является уроженкой США и последние 22 года провела в доме престарелых в Каталонии. В своем интервью Sky News она рассказала, что по жизни предпочитает "держаться подальше от токсичных людей". В этом заключается один из ее главных секретов долголетия.

"Я думаю, что долголетие - это еще немного и про удачу. Удача и хорошая генетика", - назвала она главные факторы долгой жизни.

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В доме престарелых отметили, что в предверии своего дня рождения Морера находится в добром здравии и благодарна за внимание, которое вызвала ее годовщина.

У Мореры есть трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. В возрасте 113 лет она даже справилась с коронавирусом, который подхватила в разгар пандемии в 2022 году.

Несмотря на то, что совсем скоро Морере исполнится 116 лет, она полна энергии, и даже использует Twitter для общения со своими подписчиками.

История бывшей старейшей жительницы планеты Люсиль Рандон

18 января Франции умерла женщина, которая считалась самым старым человеком в мире. Монахиня Люсиль Рэндон дожила до 118 лет и скончалась во сне. Свои последние годы сестра Андре (так ее называли во Франции) доживала в доме престарелых.

Известно, что Люсиль Рэндон отличалась своими секретами долголетия. К примеру, она каждый день выпивала бокал спиртного и лакомилась сладостями. Также сестра Андре успешно преодолела коронавирус и даже стала самым старым пациентом, который переболел на Covid-19.

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