Стал известен секрет долголетия новой старейшей жительницы планеты Марит Браньяс Мореры, которая сменила в этой роли монахиню Люсиль Рандон. Последняя 18 января скончалась во Франции в возрасте 118 лет.
Всего через месяц Морере исполнится 116 лет, она является уроженкой США и последние 22 года провела в доме престарелых в Каталонии. В своем интервью Sky News она рассказала, что по жизни предпочитает "держаться подальше от токсичных людей". В этом заключается один из ее главных секретов долголетия.
"Я думаю, что долголетие - это еще немного и про удачу. Удача и хорошая генетика", - назвала она главные факторы долгой жизни.
В доме престарелых отметили, что в предверии своего дня рождения Морера находится в добром здравии и благодарна за внимание, которое вызвала ее годовщина.
У Мореры есть трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. В возрасте 113 лет она даже справилась с коронавирусом, который подхватила в разгар пандемии в 2022 году.
Несмотря на то, что совсем скоро Морере исполнится 116 лет, она полна энергии, и даже использует Twitter для общения со своими подписчиками.
История бывшей старейшей жительницы планеты Люсиль Рандон
18 января Франции умерла женщина, которая считалась самым старым человеком в мире. Монахиня Люсиль Рэндон дожила до 118 лет и скончалась во сне. Свои последние годы сестра Андре (так ее называли во Франции) доживала в доме престарелых.
Известно, что Люсиль Рэндон отличалась своими секретами долголетия. К примеру, она каждый день выпивала бокал спиртного и лакомилась сладостями. Также сестра Андре успешно преодолела коронавирус и даже стала самым старым пациентом, который переболел на Covid-19.