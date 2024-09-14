Во время выполнения задания не стоит слишком долго рассматривать мордочки обезьян.

Оптические иллюзии-загадки способны помочь развить образное мышление и стать более внимательными. Есть новое задание-загадка для взрослых и детей на логику и внимательность с обезьянами.

На изображении, на котором есть много обезьян, надо разыскать пончик. Стоит отметить, что он может быть в неожиданном месте. Задание очень непростое само по себе, но еще и осложненное временными рамками - справиться с ним надо всего лишь за 10 секунд.

Сначала стоит подумать, в каком же достаточно неожиданном месте может находиться пончик. Кроме того, не отвлекайтесь на обезьян - не рассматривайте их мордочки слишком долго, не считайте животных и тогда сможете сэкономить немного драгоценного времени.

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Правильный ответ таков - пончик был изображен на кофточке одной из обезьян.

Такая интересная головоломка опубликована ранее

Среди большого количества лодок за 9 секунд надо разыскать ту, которую можно назвать странной. Следует обращать внимания на детали, тогда можно будет понять, какой борт не такой, как остальные.

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