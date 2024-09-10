Одна из лодок, изображенных на визуальной загадке, чем-то отличается от остальных.

Некоторые логические загадки могут быть одинаково полезны как для детей, так и для взрослых, - они могут помочь улучшить и мышление, и способность выполнять какую-то задачу при том условии, что надо уложиться в очень малый промежуток времени.

Новое задание очень непростое - следует среди большого количества лодочек разыскать именно ту, которую можно назвать странной. Есть подсказка - надо обращать внимание на то, без чего лодки такого типа сложно представить. На выполнение задания надо потратить всего 9 секунд.

Рассматривайте мелкие детали, которые вы увидите на визуальной головоломке, но не "залипайте" на них - просто очень быстро просканируйте то, что видите, и найдите уникальную лодку.

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Странной назвали лодку, у которой один из парусов не такой, как у остальных.

Интересные новости - какое задание уже опубликовано

УНИАН разместил увлекательную оптическую иллюзию - среди котов надо разыскать одного чудака. На выполнение задания следует потратить 6 секунд. Следует внимательно рассмотреть животных, которые есть на картинке, но сделать это очень быстро.

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