Если хотите справиться вовремя, - не допускайте серьезной ошибки.

Визуальные загадки на логику для детей и лиц старшего возраста можно использовать как быстрый тест для проверки уровня коэффициента интеллекта (IQ). Того, кто сможет вовремя справиться, можно называть сообразительной личностью.

Свежее задание такое - среди большого количества шишек следует за 7 секунд разыскать "спрятанного" ежа. Все сразу замечают шишки, а вот животное рассмотреть вовремя под силу не всем. Чтобы справиться вовремя, следует вспомнить основной признак, по которому ежа можно выделить из кучи шишек. Вспомните его, а потом запустите обратный отсчет времени.

Кроме того, важно не допустить грубую ошибку, из-за которой просто зря будет потеряно время, - не следует считать шишки.

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Сейчас мы раскроем, где находился еж. Животное было недалеко от центра оптической загадки.

Вот такая коварная оптическая иллюзия опубликована в сети

На изображении среди большого количества коров следует найти зубра. Стоит потратить на поиски животного 8 секунд. Наибольшие шансы на победу может иметь тот человек, который знает, по какому признаку зубра легко отличить от коровы.

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