По словам девушки, большинство водителей не пользуются этими пятью удивительными скрытыми функциями.

Эксперт по автомобилям посоветовала водителям воспользоваться скрытыми функциями своего автомобиля и рассказала о пяти из них, о которых многие автомобилисты не подозревают.

Известный TikTok-блогер chequanxiaoqiao выделила несколько функций, которые могут помочь улучшить впечатления от вождения автомобиля. Как сообщает Express, девушка регулярно публикует короткие видеоролики, информирующие зрителей о том, как можно максимально эффективно использовать свои автомобили.

В одном из своих самых популярных видеороликов эксперт подчеркивает, что почти все автомобили оснащены регулируемым рулевым колесом.

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"Многие люди не знают об этих скрытых функциях автомобиля, пока их машина не будет отправлена на металлолом. Нажмите этот маленький ключик под рулем. Вы можете регулировать высоту рулевого колеса спереди и сзади", - посоветовала эксперт.

Потянув небольшой рычаг под рулевой колонкой, можно изменить высоту рулевого колеса по вертикали, причем многие модели авто также позволяют пользователям приближать руль.

Высоту креплений ремней безопасности часто можно регулировать, что помогает обеспечить безопасность водителя и переднего пассажира автомобиля. "Ремень безопасности можно отрегулировать в соответствии с ростом водителя", - говорит девушка.

Наконец, она добавила, что зеркало заднего вида можно отрегулировать, чтобы фары идущих сзади автомобилей не ослепляли водителя в ночное время.

"Огни задней машины слишком ослепляют при езде ночью? Нам просто нужно нажать на этот маленький ключик под зеркалом заднего вида. Вы можете включить функцию антибликового покрытия", - рассказала она.

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