Эта ошибка может привести к полной замене двигателя.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер заявил, что владельцы бензиновых и дизельных двигателей наносят ущерб двигателям своих машин, совершая одну и ту же ошибку.

Как пишет Express, речь идет о чрезмерном количестве масла. По словам Килмера, пренебрежение этим нюансом может привести к тому, что у авто может заклинить поршни и будут проблемы с сальниками. Автомеханик заметил, что некоторые автомобилисты забывают слить имеющееся масло, прежде чем долить новое.

"Сегодня я покажу вам, что произойдет, если вы зальете слишком много масла в двигатель. Я видел, как люди заливали четыре кварта масла в двигатель, для которого требуется четыре кварта, но они забывают слить другое вещество. Так что у них было восемь квартов, и это фактически разрушило их двигатель, потому что, если у вас так много масла, оно может забитьс в поршнях и погнуть поршневые штоки, из-за чего вам понадобится полный ремонт двигателя", - рассказал он на своем YouTube-канале.

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Килмер добавил, что даже незначительное превышение объема масла приведет к ремонту, который будет дорого стоить, поскольку придется вытаскивать двигатель. Кроме того, чрезмерное количество масла негативно влияет на коленчатый вал, что может привести к утечкам. Лишняя жидкость также может попасть на свечи зажигания, которые затем необходимо будет заменить.

Механик призвал автомобилистов регулярно проверять уровень масла, чтобы убедиться, что он никогда не превышает лимиты. Именно для этого в баке и есть специальные щупы.

"У них две линии. Нижняя линия и сплошная линия. Всегда следите за тем, чтобы масло не выходило за сплошную линию. Не проверяйте моторное масло на холме. Всегда проверяйте его на ровной поверхности после того, как авто постоит по крайней мере пять минут, когда масло стечет до нужного уровня", - подытожил он.

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