По словам эксперта, водители должны проверять резиновые компоненты под капотом машины каждые несколько лет.

Один из самых известных механиков на Youtube Скотти Килмер рассказал о простой 30-секундной проверке, которая поможет водителям выявить потенциальные проблемы до того, как они возникнут, пишет Express.

В своем недавнем видео эксперт советует водителям постоянно проверять все резиновые компоненты, которые находятся под капотом.

"Осознайте, что у вашего автомобиля под капотом много резиновых деталей, и, в конце концов, некоторые из них сгниют и потребуют замены. Поэтому сожмите резину, чтобы увидеть, нет ли трещин. Затем потрясите меньшие - если они все хрупкие, замените их до того, как они испортятся", - рекомендует Скотти. Видео дня

В издании подчеркнули, что резиновые детали в моторном отсеке со временем становятся твердыми и хрупкими, что делает их менее эффективными. Поэтому важно, чтобы водители регулярно проверяли эти компоненты на наличие любых признаков повреждений, таких как трещины или мелкие детали, которые отпадают.

Однако если игнорировать эти неисправности, то резина будет продолжать разрушаться, увеличивая вероятность утечки воздуха или жидкости, что может привести к более серьезным проблемам.

После чего Скотти подчеркнул, несмотря на то, что это зависит от автомобиля, водители обычно должны проверять резиновые компоненты под капотом каждые несколько лет, заменяя любые поврежденные детали.

"Конечно, понимайте, что это зависит от того, каким автомобилем вы владеете. Это Toyota [Celica] 1994 года выпуска, большая часть резины - синтетическая, поэтому она все еще оригинальная и не имеет никаких проблем. Но если у вас другая машина, по крайней мере раз в несколько лет проверяйте все резиновые части. Если они треснули, идите в магазин автозапчастей и меняйте их немедленно, потому что если топливопровод треснул и вытекает, ваш автомобиль может сгореть дотла, и тогда вы будете ходить пешком", - предупредил эксперт.

Другие советы от Скотти Килмера

Ранее Скотти Килмер рассказал, почему во время удара молнии лучше находиться в автомобиле. По его словам, машина может стать самым безопасным местом во время грозы.

Также популярный механик поделился надежным подержанным автомобилем, который может проехать более миллиона километров. Он отметил, что Volvo 740 1980-х годов все еще может хорошо ездить после длительного использования.

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