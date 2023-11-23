Видео собрало почти 2 миллиона лайков.

Американский повар поделился с пользователями сети способом, который позволяет очистить вареный картофель за считанные секунды.

Видео с лайфхаком от пользователя под ником "quit my job" за два дня собрало 1,9 миллиона лайфхаков и почти 11 тысяч комментариев в TikTok. Продемонстрированный способ действительно удивил многих людей, которые всегда пользовались ножом или картофелечисткой.

Так, мужчина предлагает сделать горизонтальный надрез вдоль картошки, прежде чем варить ее. Таким образом, когда она сварится, кожуру можно будет взять с двух сторон пальцами и легко снять.

Важно придерживаться главного правила: не делайте надрезы слишком глубокими, чтобы картофель просто не развалился во время приготовления.

Другие интересные лайфхаки для кухни:

Ранее работник пиццерии рассказал, что люди обычно не знают, как правильно использовать маленькую деталь, которая есть в коробке. По его словам, это значительно бы упростило им жизнь.

Также ранее шеф-повар Мэри-Фрэнсис Хек дала целый ряд советов, которые помогут вам приготовить невероятно вкусное пюре. А шеф-повар Оли Брэндон раскрыл свою "маленькую хитрость" при приготовлении картофеля.

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