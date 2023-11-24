Опытные повара дали полезные советы.

Достичь того, чтобы картофельное пюре было невероятно нежным на вкус, можно с помощью всего одного ингредиента. На портале Southern Living уверены, что надо добавить сливочный сыр.

Однако даже это нужно делать правильно. Так, сначала необходимо дать сыру нагреться. Все из-за того, что твердая консистенция может привести к появлению комочков, а также способна усложнить процесс размешивания пюре.

Слейте воду из готового картофеля и отодвиньте его на одну сторону кастрюли. На другую сторону положите масло и сливочный сыр. Подождите, пока они растают, а затем начните разминать картофель.

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Советы для самого вкусного пюре:

Выбирайте крахмалистый картофель. Внимательно следите, чтобы пюре не превратилось в клейкую массу. Для этого необходимо вовремя отложить толкушку или миксер в сторону. В конце добавьте в пюре кусочек сливочного масла и дайте ему растаять.

Другие советы по приготовлению вкусных блюд:

Ранее пользователь сети раскрыл способ, который поможет очистить вареный картофель за считанные секунды. Его совет быстро "завирусился" и собрал много комментариев.

А известный шеф-повар Харрисон Веб раскрыл своим подписчикам секрет приготовления "лучшей" хрустящей корочки жареного картофеля.

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