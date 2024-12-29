Исследования показывают, что свекольный сок может помочь справиться с гипертонией.

Если говорить о соках, то апельсиновый сок наиболее популярен, и не зря, ведь он содержит более чем дневная норма витамина С, а также много калия, тиамина и фолатов. Детям нравится сладкий вкус яблочного сока, даже если он не содержит питательных веществ, как апельсиновый. Многие люди выбирают тропические соки, как манго или ананасовый, а кто-то предпочитает клюквенный сок для поддержания здоровья мочевыделительной системы.

Издание Health Digest рассказало, какой сок снижает давление.

Речь пойдет о свекольном соке. Этот напиток содержит нитраты, которые превращаются в оксид азота, улучшающий кровоток. По этой же причине свекольный сок может помочь снизить кровяное давление и даже уровень холестерина.

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Что пить, когда высокое давление

Свекла, шпинат, сельдерей и редис содержат большое количество нитратов, которые превращаются в нитриты бактериями, живущими в вашем рту. Кислоты в вашем желудке превращают часть этих нитритов в оксид азота, и часть нитритов попадает в кровь. Оксид азота помогает расширить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление. В обзоре 2018 года, опубликованном в журнале Biomolecules, объединены результаты 11 исследований, посвященных влиянию свекольного сока на кровяное давление. Свекольный сок может снижать артериальное давление в течение трех часов после употребления, а в некоторых исследованиях было обнаружено снижение артериального давления в течение 24 часов. Свекольный сок был эффективен как у здоровых людей, так и у людей с высоким кровяным давлением.

Также было доказано, что свекольный сок улучшает работу кровеносных сосудов. В исследовании, проведенном в 2019 году в журнале Nutrients, здоровые пожилые люди (средний возраст 63 года) ежедневно в течение двух недель пили либо 70 миллилитров, это примерно четверть стакана, свекольного сока, либо плацебо. При употреблении свекольного сока их систолическое артериальное давление снизилось на 6 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - на 4 миллиметра ртутного столба. Кроме того, на 1,5% улучшилась функция крупных кровеносных сосудов.

Что лечит сок свеклы

Свекольный сок может также снизить уровень холестерина. Известно, что продукты, богатые клетчаткой, помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, а полезные жиры из авокадо, оливкового масла и жирной рыбы могут повысить уровень холестерина ЛПВП. Свекольный сок также может быть полезен для поддержания уровня холестерина в норме.

В исследовании 2015 года, опубликованном в Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences, здоровых и физически активных пехотинцев заставляли пить по 400 миллилитров свекольного сока дважды в день в течение 15 дней. В результате уровень холестерина ЛПВП повысился в среднем более чем на 7 пунктов, а уровень ЛПНП снизился более чем на 10 пунктов. Исследователи полагают, что холестериноповышающая способность свекольного сока может быть обусловлена фитохимическим веществом беталаином.

В другом исследовании изучался вопрос о том, может ли свекольный сок снизить уровень холестерина у людей с высоким кровяным давлением. Исследование 2017 года, опубликованное в Irish Journal of Medical Science, показало, что ежедневное употребление свекольного сока в течение двух недель снижало уровень холестерина ЛПНП почти на 14 пунктов и понижало кровяное давление. Однако этот эффект наблюдался только у людей с неконтролируемым высоким кровяным давлением. Свекольный сок был не столь эффективен для людей с контролируемым высоким давлением. Мета-анализ, проведенный в 2022 году в журнале Current Problems in Cardiology, показал, что свекольный сок недостаточно эффективен для снижения уровня холестерина.

Ранее УНИАН писал, что диетолог раскрыл забытые свойства виноградного сока.

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