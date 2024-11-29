Такой метод позволяет растениям процветать более эффективно, чем в обычных условиях.

Многие владельцы орхидей ошибочно выбрасывают свои растения, когда цветы опадают, считая, что растение погибло, однако есть лайфхак, который может продлить жизнь этим цветам на долгие годы. Как пишет Britain’s News, главный лайфхак заключается в методе выращивания орхидей.

Любительница растений Джесси (@plantwithjessie) рассказала о нетрадиционном способе выращивания орхидей, который, по ее словам, "сохранит жизнь орхидеи на 20 лет".

Вместо того чтобы использовать традиционный субстрат для выращивания, такой как кора или почва, она советует помещать орхидеи прямо в воду и оставлять там расти.

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По мнению Джесси, такой метод позволяет растениям процветать более эффективно, чем в обычных условиях.

Хотя такой подход может показаться нелогичным, некоторые эксперты согласны с тем, что методы выращивания в водной культуре способствуют длительному выживанию. Отчасти это объясняется тем, что суккулентные корни растений поглощают влагу и питательные вещества из водной среды, способствуя их росту в воде.

Кроме того, Джесси отмечает, что понимание сезонного характера орхидей не менее важно для долгосрочного ухода. Растения обычно сбрасывают свои цветы в зимние месяцы, и возобновляют цветение летом.

Поскольку этот естественный цикл часто неправильно интерпретируется как гибель растения, владельцы могут неоправданно избавляться от своих здоровых орхидей, отмечает она.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли держать орхидею в доме с кошкой.

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