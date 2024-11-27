Орхидеи могут вызывать ряд неприятных симптомов у вашего питомца.

Домашние кошки часто проявляют интерес к растениям. Пушистики зачастую непрочь полакомиться сочной зеленью, но все ли цветы безопасны для четверолапых? Издание Daily Paws обратилось к ветеринару, чтобы узнать, ядовиты ли орхидеи для котов.

Итак, сразу можете выдохнуть: орхидеи не ядовиты для кошек, поэтому они могут сосуществовать! Однако, как и в случае с любым комнатным растением, вам все же нужно следить за усатым другом.

По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, орхидеи - это безопасное растение для содержания в доме вместе с кошками. Однако, если их съесть, они могут вызвать у кошки некоторые проблемы.

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"Орхидеи могут вызывать расстройство желудка, рвоту и диарею", - рассказала изданию доктор ветеринарной медицины Рене Шмид.

Он подчеркнул, что сами орхидеи не токсичны, но химикаты в удобрениях, инсектицидах и пестицидах могут быть вредны для вашей кошки.

Чтобы уберечься от неприятностей, просто разместите горшок с цветком в недосягаемом для кота месте: на стене или в подвесном кашпо.

Издание также рекомендует отвлекать котов от растений специальной травой для кошачьих или новой игрушкой.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как заставить орхидею зацвести с помощью рисовой воды.

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