Жажда знаний: в Кропивницком школьник так хотел в школу, что полез через забор и застрял (видео)

Подросток пытался освободиться самостоятельно, но не смог.

В Кропивницком спасателям при помощи специнструмента пришлось вытаскивать из забора 13-летнего школьника.

Читайте такжеВ Ривном пенсионерка застряла в заборе, пытаясь пролезть на закрытое кладбищеОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что мальчик так хотел в школу, что полез через забор.

«Он уже пролез через железные прутья, но застряла нога. Подросток пытался освободиться самостоятельно, но не смог», – говорится в сюжете.

Ранее УНИАН писал, как в Кривом Роге первоклассник застрял в батарее.