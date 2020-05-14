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Жажда знаний: в Кропивницком школьник так хотел в школу, что полез через забор и застрял (видео)

18:37, 14 мая 2020
Курьёзы
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Отмечается, что мальчик так хотел в школу, что полез через забор.

«Он уже пролез через железные прутья, но застряла нога. Подросток пытался освободиться самостоятельно, но не смог», – говорится в сюжете.

Ранее УНИАН писал, как в Кривом Роге первоклассник застрял в батарее.

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