Жажда знаний: в Кропивницком школьник так хотел в школу, что полез через забор и застрял (видео)
18:37, 14 мая 2020Курьёзы
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Подросток пытался освободиться самостоятельно, но не смог.
В Кропивницкому школьник пытался попасть в школу, полез через забор и застрял
В Кропивницком спасателям при помощи специнструмента пришлось вытаскивать из забора 13-летнего школьника.
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Отмечается, что мальчик так хотел в школу, что полез через забор.
«Он уже пролез через железные прутья, но застряла нога. Подросток пытался освободиться самостоятельно, но не смог», – говорится в сюжете.
Ранее УНИАН писал, как в Кривом Роге первоклассник застрял в батарее.
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