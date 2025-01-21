Этот продукт помогает бороться с воспалением, улучшает пищеварение и поддерживает долгосрочные цели относительно здоровья.

Диетолог Андреа Матис назвала противовоспалительный ингредиент №1, который следует добавлять в смузи, чтобы получить дополнительный заряд питательных веществ в свой ежедневный рацион питания.

"Добавление семян чиа в смузи - это простой, но эффективный способ… Эти крошечные семена богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами, которые играют роль в уменьшении воспаления и поддержании общего благополучия вашего организма", - отметила она в своей статье на eatingwell.com.

По ее словам, семена чиа помогают бороться с воспалением, улучшают пищеварение и поддерживают долгосрочные цели относительно здоровья. Она акцентировала, что именно воспаление является одним из виновников многих хронических проблем со здоровьем:

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"Продукты, которые мы едим, играют важную роль в уменьшении воспаления. Включение противовоспалительных продуктов, таких как семена чиа, в ваш ежедневный рацион питания - это проактивный шаг".

Семена чиа обладают мощными преимуществами. В частности, они:

богаты омега-3 жирными кислотами, особенно альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая помогает уменьшить воспаление в организме;

наполнены антиоксидантами, которые защищают клетки от окислительного стресса, ключевого фактора хронического воспаления;

содержат много как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, которая помогает поддерживать здоровье кишечника.

Источник растительного белка, который жизненно важен для восстановления тканей и поддержания общего здоровья2

К тому же, как отметила диетолог, семена чиа чрезвычайно универсальны и имеют нейтральный вкус, что делает их отличным дополнением к вашему любимому рецепту смузи.

Напомним, ранее диетолог назвала ингредиент №1 с высоким содержанием белка, который стоит добавить в суп.

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