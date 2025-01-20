Пюре станет гораздо вкуснее, если во время приготовления вмешать недорогой ингредиент.

Картофельное пюре само по себе очень вкусное и у многих является любимым гарниром. Однако совершенству нет предела. Это блюдо можно сделать ещё лучше, если вмешать ингредиент, который есть на каждой кухне.

Речь идет о чесноке. Этот скромный овощ превратит обычную пюрешку в кулинарный шедевр. Однако не стоит класть продукт в гарнир сырым, иначе наоборот всё испортите. О том, почему добавляют чеснок в пюре и как его подготовить, читайте ниже.

Что добавить в пюре для вкуса

Беспроигрышный вариант, что добавить в пюре вместо масла - это запеченный чеснок. Гарантируем, что такая вариация блюда понравится даже тем, кто не переносит запах чеснока. После запекания овощ полностью теряет остроту, становится ароматным и сладковатым. Вкус этой пряности просто непередаваем.

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Чтобы запечь чеснок, возьмите целые головки, не разбирая их на зубчики, и срежьте верхушку. Положите чеснок на противень срезом вверх. Полейте маслом и посыпьте любимыми приправами, а сверху накройте фольгой. Запекайте 60 минут при 200°. Готовый овощ становится пастообразным и легко выдавливается из шелухи.

Также чеснок можно приготовить в микроволновке - рецепт не отличается, но вместо фольги заверните овощ в пергамент. Готовьте 10 минут на максимальной мощности.

Теперь вы знаете, что добавить в пюре для сногсшибательного вкуса. Чесночную пасту стоит вмешать в блюдо на этапе разминания с молоком и солью. Пюре с печеным чесноком станет ароматным и по-королевски вкусным.

А если у вас ещё останется запеченный чеснок, то не выбрасывайте его. Это настоящий деликатес, который улучшит практическое любое блюдо - плов, рыбу, мясную подливку и т.д. Особенно вкусно его намазывать на бутерброды.

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