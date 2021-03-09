Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в Великобритании обвинили в сексизме из-за твита, посвященного Международному женскому дню.
Читайте такжеHBO Max убрал из проката фильм "Унесенные ветром" из-за обвинений в расизмеТак, 8 марта Twitter представительства сети опубликовал сообщение «Место женщины – на кухне» (Women belong in the kitchen), чтобы рассказать о новой программе, которая должна помочь женщинам сделать «карьеру в кулинарии». Но многие пользователи восприняли твит враждебно.
Представительница Burger King Адрианна Лауричелла рассказала The Washington Post, что в компании «ошиблись, не включив полное объяснение».
В итоге публикацию решили удалить из-за множества оскорбительных комментариев.
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