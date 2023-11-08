Изменение климата подпитывает разрушительные природные катаклизмы: волны тепла, наводнения и лесные пожары.

По словам ученых, этот год "практически наверняка" будет самым теплым за последние 125000 лет. Об этом сообщает Euractiv.

Как сообщается, последние данные показали, что октябрь-2023 также стал самым жарким в мире за этот период.

По данным Службы изменения климата "Коперник", в прошлом месяце с огромным отрывом был побит предыдущий октябрьский температурный рекорд 2019 года.

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"Рекорд был побит на 0,4 градуса по Цельсию, что является огромным отрывом", - сказала заместитель директора "Коперника" Саманта Берджесс, назвав октябрьскую температурную аномалию "очень экстремальной".

По словам ученых, жара является результатом продолжающихся выбросов парниковых газов в результате человеческой деятельности в сочетании с появлением в этом году явления Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана.

Во всем мире средняя температура приземного воздуха в октябре была на 1,7 градуса выше, чем в том же месяце в 1850-1900 годах.

Рекордный октябрь означает, что 2023 год теперь "практически наверняка" станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был в 2016 году - еще один год Эль-Ниньо.

Как сообщается, изменение климата подпитывает все более разрушительные природные катаклизмы. В этом году это были наводнения, унесшие жизни тысяч людей в Ливии, сильная жара в Южной Америке и самый сильный за всю историю сезон лесных пожаров в Канаде.

"Мы не должны допустить, чтобы разрушительные наводнения, лесные пожары, штормы и волны тепла, наблюдаемые в этом году, стали новой нормой", - сказал ученый-климатолог из Университета Лидса Пирс Форстер. Он также заявил, что вдвое сократить темпы потепления можно, если быстро сократить выбросы парниковых газов в течение следующего десятилетия.

Глобальное потепление достигает критического рубежа - что известно

Ученые бьют тревогу. Если не остановить выбросы парниковых газов в атмосферу, температура на планете будет быстро расти – и это почувствует каждый.

По последним расчетам ученых, климат планеты может пересечь сигнальный рубеж в 1,5°C потепления (по сравнению с доиндустриальной эрой) уже в ближайшие 5-6 лет.

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