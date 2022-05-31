Русские войска вытоптали на траве перед своими позициями надпись с оскорблением "х*хлы" и поплатились.
Фото мгновенной кармы у Twitter опубликовали волонтеры из фонда Вернись живым.
Этой надписью российские захватчики фактически разоблачили своему противнику собственные позиции возле лесополосы. ВСУ заметили ее с неба и зафиксировали.
"Русские вытоптали эту надпись в поле прямо перед своими позициями. Спасибо, большое спасибо, теперь вас еще лучше видно с воздуха", - говорится в сообщении.
Война в Украине: актуальные данные
Русские войска продолжают наступать на востоке Украины, намереваясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.
Враг уже пробрался в Северодонецк, в настоящее время за контроль города идут бои. Риска окружения ВСУ нет, так как у украинских сил есть возможность покинуть населенный пункт в направлении Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По данным Генштаба, ВС России собираются наступать на Харьковском направлении. Ранее большая колонна военной техники в том участке была заблокирована контрнаступательными мероприятиями украинских защитников.
В то же время ВСУ продолжают успешно вытеснять оккупантов из населенных пунктов в Херсонском направлении.
Украинские военные уничтожили уже 30,5 тысячи оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.
В США считают, что следующие недели боев в Украине будут решающими.
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