Лидером рынка среди новых авто с бензиновыми ДВС в августе оказался компактный кроссовер Mazda CX-5.

Украинцы традиционно отдают предпочтение авто с бензиновыми ДВС. Август не стал исключением - в прошлом месяце автопарк нашей страны пополнился 3,3 тысячи новых бензиновых авто. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с прошлогодним показателем, это примерно на 35% больше.

Наиболее популярной моделью в этом сегменте оказалась Mazda CX-5. Это компактный кроссовер, дебют которого состоялся на Франкфуртском автосалоне в 2011 году. В ноябре 2016-го дебютировало второе поколение CX-5.

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В общем, кроссоверы уверенно доминируют среди лидеров и судя по динамике последних месяцев, ждать существенных изменений в будущем не стоит.

ТОП-5 моделей новых легковых авто с бензиновыми ДВС:

Mazda CX-5 - 275 единиц;

Kia Sportage - 216;

Škoda Octavia - 187;

Hyundai Tucson - 167;

Renault Duster - 166.

Если говорить об импортированных подержанных авто, то здесь кроссоверы также чувствуют себя достаточно уверенно, хотя лучшие показатели демонстрирует компактный Volkswagen Golf.

ТОП-5 импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf - 735 единиц;

Audi Q5 - 577;

Volkswagen Tiguan - 486;

Nissan Rogue - 471;

Audi A4 - 433.

Рынок бензиновых автомобилей - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что почти половина подержанных авто, которые в июле перешли на украинские номера, оказались бензиновыми. Средний возраст этих машин составил 9,6 года.

Отметим также, что бензиновые авто демонстрировали лучшие показатели и на рынке ЕС - в апреле легковушки с бензиновыми ДВС охватили более 35% рынка новых легковых автомобилей. Впрочем, их доля постепенно сокращается.

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