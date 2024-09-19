Украинцы традиционно отдают предпочтение авто с бензиновыми ДВС. Август не стал исключением - в прошлом месяце автопарк нашей страны пополнился 3,3 тысячи новых бензиновых авто. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Если сравнивать с прошлогодним показателем, это примерно на 35% больше.
Наиболее популярной моделью в этом сегменте оказалась Mazda CX-5. Это компактный кроссовер, дебют которого состоялся на Франкфуртском автосалоне в 2011 году. В ноябре 2016-го дебютировало второе поколение CX-5.
В общем, кроссоверы уверенно доминируют среди лидеров и судя по динамике последних месяцев, ждать существенных изменений в будущем не стоит.
ТОП-5 моделей новых легковых авто с бензиновыми ДВС:
- Mazda CX-5 - 275 единиц;
- Kia Sportage - 216;
- Škoda Octavia - 187;
- Hyundai Tucson - 167;
- Renault Duster - 166.
Если говорить об импортированных подержанных авто, то здесь кроссоверы также чувствуют себя достаточно уверенно, хотя лучшие показатели демонстрирует компактный Volkswagen Golf.
ТОП-5 импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС:
- Volkswagen Golf - 735 единиц;
- Audi Q5 - 577;
- Volkswagen Tiguan - 486;
- Nissan Rogue - 471;
- Audi A4 - 433.
Рынок бензиновых автомобилей - последние новости
Ранее эксперты выяснили, что почти половина подержанных авто, которые в июле перешли на украинские номера, оказались бензиновыми. Средний возраст этих машин составил 9,6 года.
Отметим также, что бензиновые авто демонстрировали лучшие показатели и на рынке ЕС - в апреле легковушки с бензиновыми ДВС охватили более 35% рынка новых легковых автомобилей. Впрочем, их доля постепенно сокращается.