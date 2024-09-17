Вдохновленный грузовиком Shockwave Jet, мужчина построил свой собственный автомобиль с двумя реактивными двигателями.

Райан Маккуин, живущий в Канаде, построил первый в мире автомобиль с двумя реактивными двигателями Rolls-Royce, Insanity Jet Car. Автомобиль выдает безумную мощность более 18 000 лошадиных сил, но история о том, как он был построен, еще более безумна.

Как пишет Interesting Engineering, Insanity Car Райана Маккуина - это высшая лига автомобилестроения маслкаров. Он, увлеченный авиацией и автомобилями, прекрасно соединил их в Insanity Jet Car.

Insanity Jet Car

Издалека творение Маккуина выглядит как сильно модифицированный Ferrari. Однако при более близком рассмотрении становится ясно, что кузов Ferrari только придает конструкции вид автомобиля. Конструкция оснащена двумя зверями, которые в прошлом летали на самолетах.

Первоначально разработанные в 1950-х годах, два двигателя Rolls-Royce использовались в экспериментальных реактивных самолетах, испытанных британскими Королевскими ВВС и даже ВВС США. Вместе они могут создавать 6350 килограмм тяги, и неудивительно, что Маккуин хочет преодолеть почти 645 километров в час в гонке на дрэгстерах на них.

Жена Маккуина окрестила его Insanity Jet Car, и это правильно, если вы узнаете, как он был построен.

Безумное путешествие

В 18 лет Маккуин увидел легендарного Леса Шокли и его реактивный грузовик Shockwave и влюбился в эту идею. Но только в 30 лет он снова увидел их в действии и решил, что должен сделать что-то подобное сам.

Однако загвоздка была в том, что он не имел ни малейшего представления о том, как это сделать, ни малейшего представления о том, как они работают, и уж точно не обладал навыками, необходимыми для их создания. После небольшого исследования он выяснил, что у Ferrari Enzo был кузов достаточно широкий, чтобы вместить два реактивных двигателя, и он приступил к работе.

В течение следующих пяти-шести лет он построил кузов автомобиля и сумел раздобыть два реактивных двигателя у друга в Колорадо. Как только они стали доступны, он самостоятельно построил шасси и компоненты.

Маккуин самостоятельно научился сварке, изучил AutoCAD для проектирования и обратился к YouTube, чтобы научиться работать со стекловолокном и углеродным волокном. То, чему он не мог научиться дома, он начал изучать на гоночных трассах, работая с командами, слушая, что они говорили, и используя информацию для создания своего автомобиля.

На создание автомобиля ушло 17 лет, а затем ударил COVID, разрушивший все его планы вывести свой автомобиль на трассы. После двух лет томительного ожидания Маккуин наконец начал демонстрировать свое творение и теперь нацелился на отметку в 645 километров в час на Insanity Jet Car.

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