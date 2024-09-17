Каждое пятое подержанное легковое авто, которое в августе перешло на украинские номера, было из США.

В прошлом месяце в нашей стране зарегистрировали почти 5,2 тысячи подержанных легковушек из США. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать эти данные с показателями августа прошлого года, то спрос на подержанные американские авто вырос практически на 83%.

Наибольшую долю из этого количества (42%) составляют бензиновые авто. Не очень отстают электромобили - они охватили 38% рынка в этом сегменте. Гибридные авто охватили 8%, а дизельным автомобилям и авто с ГБО принадлежит по 6% рынка.

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Средний возраст американских авто с пробегом, которые пополнили автопарк Украины в прошлом месяце, составляет 5,5 года.

Если говорить о наиболее популярных моделях, то здесь с большим отрывом лидируют Tesla Model Y и Tesla Model 3. Первая является компактным электрическим кроссовером, в то время как вторая представляет собой среднеразмерный седан.

ТОП-5 моделей подержанных авто из США выглядит так:

Tesla Model Y - 567 единиц;

Tesla Model 3 - 547;

Ford Escape - 329;

Tesla Model S - 265; Tesla Model S - 265;

Jeep Cherokee - 259.

Подержанные легковые авто - советы экспертов

Ранее эксперты назвали несколько моделей подержанных авто, которые не стоит покупать. Так, специалисты советуют быть осторожным при покупке Fiat 500, Ford Escape и Volkswagen Eos. Их критикуют, в частности, из-за технических проблем и высоких затрат на ремонт.

В то же время, при покупке подержанного автомобиля советуют обратить внимание на Honda Accord восьмого поколения и Subaru Outback 2009-2013 годов выпуска. Любители "погонять" могут остановить свой выбор на Ford Mustang 2007-2014 годов выпуска.

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