Более опытный механик рассказал, как при ремонте авто вас попытаются обхитрить.

Не каждый водитель может быть готов к тому, что при ремонте автомобиля его постараются обмануть.Однако именно поэтому один из самых популярных экспертов, механик Скотти Килмер назвал распространенные виды мошенничества, с которыми могут столкнуться автомобилисты, когда отдают машину в сервис.

Он опубликовал на своем канале YouTube видео, в котором говорится, что водители должны помнить обо всех деталях, которые, по их мнению, подлежат замене.

"Как узнать, меняли ли они вообще те детали, о которых вы сказали? Прежде чем поручить им работу, сфотографируйте автомобиль и все детали, о которых они говорят. А если вы действительно им не доверяете, возьмите краску или, что еще лучше, маленький металлический скребок и поставьте на детали крестик. Если вы получите машину, а на ней все еще будет выгравирован этот маленький "X", знайте, что вас обманули", - объяснил эксперт.

Видео дня

По словам механика, водители должны попытаться сфотографировать или пометить детали, которые, по словам специалиста, они будут менять, чтобы убедиться, что он выполнил свою работу правильно.

Хотя эта задача кажется тривиальной, некоторые не очень добросовестные работники мастерских могут заявить, что детали могут нуждаться в замене, хотя в этом нет никакой необходимости, с целью выставить вам более высокий счет. Кроме того, Килмер рекомендовал водителям не поддаваться на уговоры устранить неисправности, о которых они не догадывались, особенно подчеркивая, что некоторые механики предлагают клиентам выравнивать колеса чаще, чем это необходимо.

Другие советы механиков

Ранее УНИАН сообщал, каких шесть моделей стареньких авто ни в коем случае нельзя покупать, даже если слишком хочется. Эксперт объяснил, в чем их проблема.

Кроме того, Килмер также рассказывал, о проверке какой детали необходимо помнить, чтобы избежать впоследствии более дорого ремонта авто.

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