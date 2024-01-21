Психологи проанализировали поведение более 40 тысяч семейных пар, чтобы найти главную закономерность.

Люди всегда стремятся создать счастливый брак, который продлится до конца их жизни. Но на практике около 40% первых браков заканчиваются разводом.

Чтобы найти ключ к длительным отношениям, Джон Готтман, доктор философии, исследователь отношений и брака и терапевт, вместе со своей женой, психологом Джули Готтман, доктором философии, основал Институт Готтмана (The Gottman Institute). Институт предоставляет данные о вероятности развода и советы по успешному браку, пишет CNBC.

После десятилетий исследований и наблюдений за тысячами пар исследовательский отдел Института обнаружил наиболее распространенные ловушки в отношениях, которые приводят к разводу. Готманы научились предсказывать развод с точностью 94%. Для этого им пришлось изучить поведение более 40 000 супружеских пар за эти годы.

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Едва ли не главным залогом длительного брака авторы исследования называют способность пары "повернуться" друг к другу. Под этим термином Готманы понимают готовность проявлять заботу в малейших жестах, а также желание обращаться к партнеру с просьбами или предложениями.

Согласно The Gottman Institute, счастливые пары обращаются к своему партнеру в 20 раз чаще, чем пары, которым грозит развод. При этом исследователи пришли к выводу, что игнорирование обращения от партнера вредит браку значительно сильнее, чем отклонение предложения.

Также исследователи выделяют четыре типа поведения, которое разрушает брак: критика, презрение, оборона и эмоциональное отгораживание от партнера.

Поэтому в следующий раз, когда ваш партнер попросит вас посмотреть смешное видео на YouTube или предложит вместе сходить в супермаркет, не игнорируйте эту просьбу и не отклоняйте ее.

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Как писал УНИАН, существует 5 основных признаков влюбленности в поведении мужчины. Язык любви - это не всегда то, что говорят вслух. Так что если замечаете в поведении своего партнера эти черты, это означает, что огонь его любви к вам до сих пор не угас.

Также мы рассказывали про 8 крошечных признаков действительно токсичного брака, которые нельзя игнорировать. Иногда мы не замечаем очевидных признаков, свидетельствующих о проблемах в браке, а зря.

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