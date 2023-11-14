Полезное блюдо готовится примерно 10 минут.

Яичница - беспроигрышный вариант завтрака, и это блюдо можно сделать полезным, если приготовить его в духовке.

Секреты приготовления традиционной запеченной яичницы раскрыл звездный повар - британец Джейми Оливер. Такое блюдо для двух человек не слишком сложно приготовить, и это не займет много времени - понадобится примерно 10 минут.

Вам нужны такие ингредиенты:

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4 яйца;

масло;

соль;

перец.

Чтобы приготовить блюдо возьмите форму для выпекания небольшого объема, а потом смажьте ее маслом и присыпьте дно солью и перцем. После этого вбейте в форму яйца так, чтобы не повредить желтки.

Выпекайте яйца в духовке 7-10 минут. Блюдо считается готовым тогда, когда белок застынет, а желтки еще останутся жидкими. Такую яичницу можно подавать с тостами.

Вот такой интересный рецепт опубликован ранее

Джейми Оливер поделился, как готовится самая вкусная в мире картофель в духовке - рецепт рассчитан на 10 человек.

Чтобы приготовить это блюдо вам понадобится средний картофель (самый подходящий сорт - "Марис Пайпер"), чеснок, свежий шалфей, гусиный жир или несоленое сливочное масло и оливковое масло.

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