Речь идет о признании влияния, которое определенные люди могут иметь на вашу жизнь.

Психологи выделяют определенные типы людей, которые могут забирать ваше время, энергию и счастье. Речь идет не об осуждении, а о признании влияния, которое эти люди могут иметь на вашу жизнь, пишет Hack Spirit.

Отмечается, что речь идет о 10 типах людей, с которыми лучше ограничить общение ради собственного благополучия:

Постоянный критик

Мы все сталкивались с одним человеком, который имеет талант находить недостатки во всем и во всех. По мнению психологов, постоянная критика может существенно повлиять на вашу самооценку и общее самочувствие. Речь идет не об отказе от конструктивной критики, а о тех, кто использует критику как инструмент для унижения и подрыва.

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Энергетический вампир

У каждого из нас был такой друг или коллега, который оставляет нас истощенными, проведя с ним всего несколько минут. Психологи часто называют их "энергетическими вампирами". Важно поддерживать наших друзей в трудные времена, но есть разница между поддержкой и использованием других как эмоциональной боксерской груши.

Односторонний друг

В сбалансированной дружбе обе стороны дают и берут. Однако есть тип людей, которые всегда берут и изредка отдают. Они просят услуг, времени и ресурсов, но их нет, когда вам это нужно. Психологи заметили, что такие отношения могут вызвать чувство обиды и разочарования.

Вечная жертва

Жизнь может быть трудной, и все мы сталкиваемся с трудностями. Но есть люди, которые всегда находятся в кризисном состоянии. Они изображают себя постоянными жертвами, в каждой проблеме в их жизни виноваты другие. Хотя эмпатия является необходимой чертой, важно распознавать, когда кто-то использует свой статус жертвы как инструмент манипуляции. Это может привести к кругу чувства вины и долга, из которого трудно вырваться.

Распространитель сплетен

Мы все сталкивались с таким человеком, который любит делиться последним скандалом или слухами. Это сплетник, человек, который, кажется, знает дело каждого и не может дождаться, чтобы поделиться этим. Хотя это может казаться безобидным или порой даже интересным, психологи предупреждают, что сплетни могут иметь разрушительное влияние на отношения. Это порождает недоверие и может создать токсичную среду на работе, в дружбе или в семье.

Эмоциональный манипулятор

Один из типов людей, которых труднее всего распознать и дистанцироваться – это эмоциональный манипулятор. Они умеют заставлять других сомневаться в собственных чувствах и реальности, часто используя чувство вины как средства контроля. Эмоциональные манипуляторы сначала могут казаться заботливыми и внимательными. Но со временем их действия обнаруживают схему манипуляции, которая может заставить вас чувствовать себя смущенными, недействительными и эмоционально истощенными.

Неугомонный пессимист

Неугомонные пессимисты, как их называют психологи, могут повлиять на ваши взгляды на жизнь. Их перспектива мрачности и обреченности может быть заразной. Прежде чем вы это осознаете, вы начинаете отражать их негатив.

Стремятся быть успешными во всем

На первый взгляд может показаться, что успевающий идеально подходит для окружения. Они целеустремленные, амбициозные и часто успешные. Однако психологи предупреждают, что пребывание рядом с людьми, которые превышают успехи, на самом деле может негативно повлиять на ваше самочувствие. Их неустанное стремление к совершенству может установить нереалистичный стандарт и создать постоянное ощущение неадекватности у окружающих.

Король или королева драмы

Когда драма является постоянной частью взаимодействия с кем-то, это может стать изнурительным и разрушительным. Они преуспевают в конфликтах и, кажется, притягивают кризисы, как магнит. Любое событие, каким бы малым оно ни было, раздуто. То, что должно быть простыми разговорами, превращается в драматические рассказы.

Никогда не извиняются

В основе любых здоровых отношений лежит способность извиняться, когда мы не правы. Однако есть тип людей, которые отказываются извиниться, даже когда понятно, что они совершили ошибку. Это не только манеры, но и признание собственных действий и ответственность за них. Человек, который не может извиниться, скорее всего, повторит свои ошибки, что приведет к обидам.

Интересности

Ученые предупреждают никогда не слушать советы по здоровью от долгожителей. Долгожительство – это скорее результат везения и генетики, в то же время многие из людей, которые долго живут, ведут крайне нездоровый образ жизни.

Способность превратить спор из простых дебатов в содержательный диалог демонстрирует интеллект и способствует более вдумчивому совместному общению. Есть восемь ключевых фраз, которые по-настоящему умные люди используют во время споров, опираясь на психологические идеи и стратегии общения.

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