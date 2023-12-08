Хотя может показаться, что у "манипуляторов" есть странный способ заставить вас доверять им, они используют определенные фразы и тактики, чтобы незаметно направить разговор в свою пользу.

Все мы иногда в разговоре с другими людьми чувствуем себя убежденными в словах собеседника, но не можем точно понять, почему. Скорее всего, это происходит во время общения с "манипулятором". Об этом в своей статье пишет психолог, основатель издания Hack Spirit Лачлан Браун.

По его словам, хотя может показаться, что у "манипуляторов" есть странный способ заставить вас доверять им, правда в том, что они используют определенные фразы и тактики, чтобы незаметно направить разговор в свою пользу.

1. Лесть и комплименты

Видео дня

Вы когда-нибудь получали комплимент, который, казалось, пришел внезапно? Вас хвалили за черту или достижения, которые казались нехарактерными для человека, который хвалит вас?

Манипулятивные люди часто используют лесть и комплименты, чтобы смягчить вас. Они эксперты в том, чтобы вы чувствовали себя особенными и ценными.

И кто не любит слышать хорошие слова о себе, не так ли? Но именно так они застают вас врасплох. Эта тактика помогает им установить с вами связь, поэтому вы с большей вероятностью будете доверять им. Это тонкий, но эффективный способ проникнуть под вашу кожу и повлиять на ваши решения.

Итак, в следующий раз, когда кто-то осыпает вас неожиданной похвалой, найдите время, чтобы усомниться в их намерениях. Это не цинично, а критично. Вы просто осознаете потенциальную тактику манипулирования, и это важный шаг в защите себя.

2. Разыгрывание карты жертвы

Один бывший коллега автора постоянно рисовал себя жертвой, независимо от ситуации. Он часто использовал такие фразы, как "Всегда несправедливо со мной обращаются" или "Почему это случается только со мной?". Его основная стратегия заключалась в том, чтобы завоевать сочувствие и манипулировать ситуациями в своих интересах.

Манипулятивные люди умеют раскручивать истории, чтобы казаться жертвой. Вызывая ваше сострадание, они могут влиять на ваши действия и решения, часто заставляя вас чувствовать себя обязанными помочь или встать на их сторону.

Итак, в следующий раз, когда кто-то постоянно изображает себя аутсайдером или жертвой, сделайте шаг назад и оцените, является ли это настоящим криком о помощи или просто еще одной манипулятивной тактикой. Дело не в том, чтобы быть бездушным, а в том, чтобы быть умным. Очень важно различать эмпатию и манипуляцию – это самосохранение в лучшем виде.

3. Создание ощущения срочности

Вам когда-нибудь говорили: "Если вы не начнете действовать сейчас, вы что-то упустите!" или "Эта возможность продлится недолго!"? Это манипулятивный человек, который пытается нажимать на ваши кнопки.

Манипуляторы часто создают ложное чувство срочности, чтобы заставить вас принимать быстрые решения. Страх пропустить или потерять что-то ценное может омрачить ваше суждение, и им будет легче склонить вас в свою пользу. Это классическая тактика манипулирования: спешите с принятием решения и сокращайте время на четкое обдумывание или консультации с другими.

Когда вас заставляют принять поспешное решение, сделайте глубокий вдох. Это нормально просить больше времени. Не торопиться с принятием решений - это не только разумно, но и отличный способ избежать манипулятивной тактики.

4. Использование взаимности

"Поскольку я помог тебе, ты мог бы сделать это для меня?" Звучит знакомо? Это принцип взаимности в работе, мощный инструмент в арсенале манипулятора. Согласно социальной психологии, люди полны решимости возвращать услуги и стремиться к справедливости. Манипулятивные люди пользуются этой врожденной склонностью, заставляя вас чувствовать себя должником, оказывая вам небольшие услуги или добрые дела.

Когда они что-то сделали для вас, они ожидают чего-то взамен, часто чего-то гораздо большего. Это может привести к дисбалансу в отношениях, и манипулятор решит все.

Когда кто-то пытается заставить вас почувствовать, что вы должны ему из-за прошлой услуги, не бойтесь оспаривать это. Совершенно нормально признавать их помощь, не чувствуя себя обязанным платить непропорционально.

5. Обмен "секретами"

"Я бы не сказал вам об этом, но..." или "Это только между нами..." Эти фразы могут звучать как начало близких, доверительных отношений. Но на самом деле они могут быть способом манипулятора заставить вас чувствовать себя особенным.

Обмен "секретами" или конфиденциальной информацией часто используется для воспитания чувства близости, даже если его нет. Благодаря тому, что вы чувствуете себя причастным к эксклюзивной информации, они сближают вас и завоевывают ваше доверие. Но душевная боль возникает, когда вы понимаете, что секрет не был таким уж секретным, или это была ложь, предназначенная для манипулирования вашими чувствами.

Когда кто-то делится с вами "секретом", обращайтесь с ним осторожно. Речь идет не о том, чтобы отвергнуть их доверие, а о том, чтобы вести себя мудро. Важно понимать, когда общие секреты являются актом подлинного доверия или манипулятивной стратегией.

6. Газлайтинг

"Ты уверен? Мне кажется, ты неправильно помнишь" или "Ты слишком чувствителен". Эти фразы являются классическими примерами газлайтинга, манипулятивной тактики, призванной заставить вас усомниться в собственном восприятии и здравом смысле.

Газлайтеры искажают правду, отрицают факты и манипулируют вашими мыслями настолько, что вы начинаете сомневаться в своей памяти и суждении. Это открывает им путь к контролю и манипулированию вами, часто даже не осознавая этого.

Газлайтинг может нанести невероятный ущерб вашей самооценке и уверенности, что делает его одной из самых опасных тактик манипулирования. Если вы сомневаетесь в своей памяти или суждении, основанном на настоянии кого-то другого, сделайте шаг назад. Доверяйте собственному опыту и представлениям – они действительны и важны.

7. Чувство вины

"Ты собираешься оставить меня одного?" или "После всего, что я для вас сделал, вот как вы мне отплачиваете?" Это фразы, которые манипулируют вашими эмоциями, заставляя вас чувствовать вину за то, что вы не выполняете желания человека.

Чувство вины - распространенная тактика, используемая манипулятивными людьми, чтобы получить то, чего они хотят. Заставляя вас чувствовать вину, они могут влиять на ваши действия и решения, часто заставляя вас идти против того, чего вы действительно хотите.

Эта форма эмоционального манипулирования может привести к тому, что вы окажетесь в ловушке и будете обязаны выполнять их требования, даже ценой собственного счастья. Когда кто-то пытается вызвать у вас чувство вины и заставить вас что-то сделать, стойте на своем. Речь идет не о бездушии, а об уважении к собственным потребностям. Можно сказать "нет", когда что-то не соответствует вашим желаниям или потребностям.

8. Играть невинного

"Я не хотел причинять тебе боль" или "я не понимал, что это тебя расстроит". Эти фразы часто используют манипуляторы под видом невинности. Они действуют так, будто и не подозревают, что их действия или слова нанесут вред, таким образом снимая с себя любую ответственность.

Эта тактика может вызвать замешательство и заставить вас задаться вопросом, действительно ли их намерения были невинными или манипулятивными. Эта неопределенность часто дает им преимущество, выводя вас из равновесия и делая вас более восприимчивыми к манипуляциям.

Когда кто-то притворяется невиновным, причиняя вред, не забывайте доверять своим инстинктам. Ваши чувства справедливы, их следует признавать и уважать.

9. Безмолвное лечение

"Я не хочу об этом говорить" или просто игнорирование ваших сообщений и звонков. Безмолвное лечение - это способ манипулятора получить контроль, заставляя вас чувствовать себя некомфортно или тревожно.

Отсутствие общения заставляет вас "ходить по яичной скорлупе", часто заставляя вас уступать только для восстановления нормального общения.

Эта форма манипуляции может быть очень вредной, поскольку способствует развитию нездоровой динамики в отношениях. Не позволяйте молчанию заставлять вас подчиняться. Вместо этого решайте проблему прямо и настойчиво.

10. Перекручивание слов

"Это не то, что вы сказали раньше" или "вы противоречите сами себе". Манипуляторы часто искажают ваши слова, заставляя сомневаться в собственных утверждениях. Эта тактика сбивает вас с толку, облегчая им контроль над повествованием и манипулирование ситуацией.

Очень важно знать об этой стратегии. Твердо стоять на своих убеждениях и быть уверенным в своих словах - лучшая защита от этой тактики манипуляции.

Помните, ваш голос имеет значение. Не позволяйте никому искажать ваши слова или заставлять вас сомневаться в своих утверждениях. Будьте твердыми, уверенными и всегда говорите правду.

Манипулятивные технологии в отношениях между людьми

Названы десять признаков того, что ваш друг манипулирует вами. Друзья должны заставлять вас чувствовать себя хорошо, а не плохо. Они должны "поднимать вас", а не толкать вниз. Но иногда у вас может возникнуть ощущение, что это не относится ко всем вашим друзьям. Иногда мы дружим с людьми, которые относятся к нам совершенно неправильно, манипулируют нами ради собственной выгоды.

Вас также могут заинтересовать новости: