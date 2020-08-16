"Остановитесь!": Лукашенко на митинге процитировал фразу-мем Януковича (видео)
23:33, 16 августа 2020Курьёзы
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Легендарную фразу Виктор Янукович сказал во время обращения к украинцам перед побегом.
Александр Лукашенко за долгие годы правления выступил на митинге в свою поддержку / Фото TUT.by
В воскресенье, 16 августа, во время митинга в свою поддержку, куда свезли несколько тысяч бюджетников со всей страны, Александр Лукашенко повторил легендарную фразу Виктора Януковича, которая стала всенародным мемом в сети.
"Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей", - сказал со сцены Лукашенко.
Напомним, в свое время, перед побегом в Ростов, Виктор Янукович в обращении к украинцам сказал фразу «Остановитесь!».
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.
- 16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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