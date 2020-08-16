"Остановитесь!": Лукашенко на митинге процитировал фразу-мем Януковича (видео)

Легендарную фразу Виктор Янукович сказал во время обращения к украинцам перед побегом.

В воскресенье, 16 августа, во время митинга в свою поддержку, куда свезли несколько тысяч бюджетников со всей страны, Александр Лукашенко повторил легендарную фразу Виктора Януковича, которая стала всенародным мемом в сети.

"Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей", - сказал со сцены Лукашенко.

Напомним, в свое время, перед побегом в Ростов, Виктор Янукович в обращении к украинцам сказал фразу «Остановитесь!».

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко