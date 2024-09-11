Яичницу можно приготовить в одном приборе при температуре 160 градусов, сообщила блогер.

Есть простой рецепт яичницы, которая более полезная, чем обычная, поскольку готовится без жарки.

Рецептом в TikTok поделилась блогер Любна Билал. Автор посоветовала приготовить яичницу в аэрофритюрнице (аэрогриле). Блогер взяла фольгу, сделала из нее две "лодочки" вбила в каждую по яйцу, посыпала яйца хлопьями перца чили и сбрызнула оливковым маслом.

Как готовится яичница в аэрогриле:

установите температуру 160 градусов;

выставьте таймер на три минуты (время приготовления зависит от модели аэрогриля).

Интернет-пользователи по-разному оценили рецепт Билал, издание Express собрало некоторые комментарии. "Это могло бы изменить мою жизнь", - написал один из юзеров. Другой пожаловался, что трюк "не сработал", поскольку яйца готовились намного дольше. Автор ответила на это замечание так - подчеркнула, что яйца должны быть комнатной температуры.

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Американский ресторатор и шеф-повар Майкл Саймон поделился некоторыми лайфхаками, которыми пользуется во время приготовления яичницы. В частности, эксперт назвал идеальное время, для того, чтобы отправлять на сковородку яйцо, - оно настанет тогда, когда масло уже слегка растаяло.

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