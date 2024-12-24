В частности ясновидящая предвидела климатический кризис.

Известная слепая ясновидящая Баба Ванга сделала ряд тревожных предсказаний на 2024 год, от климатических кризисов до экономических потрясений. СМИ проанализировали, какие из них сбылись, и в чем она ошиблась.

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Как пишет Daily Mail, таким образом выделили три самых точных пророчества Бабы Ванги на 2024 год:

Всемирный экономический кризис. Согласно предсказанию ясновидящей, данный кризис долен был вызвать рост напряженности во всем мире. Отмечается, что миллионы людей по-прежнему полагаются на продовольственные банки и борются с инфляцией. Сокращение рабочих мест и финансовая неопределенность усложняют ситуацию во всем мире. И все это делает прогноз Ванги не таким уж и далеким от истины.

Климатический кризис. Указывается, что человечество на пути к самому жаркому году за всю историю наблюдений, а погода была беспощадной в нескольких регионах по всему миру. Экстремальные погодные явления опустошили мир, включая беспрецедентные наводнения в Валенсии, Испания, и разрушительные штормы в Европе и Америке. В июне ураган Берил стал самым ранним штормом категории 5, вызвав разрушения в Карибском бассейне и Техасе. Вьетнам пережил тайфун Яги опустошил восточноазиатскую страну, а Мексика столкнулась с смертоносными волнами тепла.

Крупные медицинские прорывы. Ванга также предвидела крупные медицинские достижения в лечении рака и болезни Альцгеймера, и в этом году мир увидел реальный прогресс, пишет издание.

Предсказания Бабы Ванги на 2024 год - какое не сбылось

Как говорится в статье, одним из ее важных предсказаний на 2024 год было применение биологического оружия могущественной страной.

Напомним, ранее УНИАН писал, что одним из последних жутких предсказаний слепой болгарской ясновидящей Бабы Ванги является ее утверждение о том, что конец света начнется в 2025 году.

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