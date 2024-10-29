Ванга и Нострадамус на 2025 год предсказали "неприятные" события для всего Европейского континента.

Баба Ванга и Нострадамус — два самых известных ясновидящих, как оказалось, сделали ряд одинаковых и зловещих предсказания на 2025 год. При жизни они утверждали, что в этом году должна разразиться смертельная война в Европе, пишет Daily Mail.

Французский астролог и врач XVI века тогда писал, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокую войну", добавив, что "древняя чума будет хуже врагов". А баба Ванга, будучи болгарской пророчицей, высказывала опасения, что конфликт в Европе может "опустошить" население континента.

Что известно о Ванге и ее предсказаниях

В 12 лет она потеряла зрение после того, как ее затянуло в торнадо и якобы после этого она получила редкий дар от Бога, который помогает ей видеть будущее. Ванга в итоге оставила предсказания на каждый год до 5079-го, когда должен произойти конец света.

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К примеру, при жизни, в 1989 году, Ванга предсказала теракт 11 сентября в США: "Американские братья падут после нападения стальных птиц. Волки будут выть в кустах, и хлынет невинная кровь". Кроме того, за 50-летнюю "карьеру" ясновидящей, она заявляла о том, что должны произойти вторжение России в Украину, Чернобыльская катастрофа и пандемия коронавируса.

Однако стоит отметить, что она также сделала неверное предсказание о том, что Европа к 2017 году "прекратит свое существование", превратившись в "пустошь, практически полностью лишенную человеческой жизни".

Другие предсказания

Ранее УНИАН сообщал, что "индийский Нострадамус" сделал новое предсказание о том, когда начнется Третья мировая. Ранее он уже успешно предсказал войну Израиля и ХАМАС и войну в Украине

Кроме того, Ванга предсказала, что в 2025 году "люди будут бежать, часть страны уйдет под воду".

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