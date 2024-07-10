Последователи Ванги до сих пор ждут ее предсказания, сделанные перед смертью.

Одним из последних жутких предсказаний слепой болгарской ясновидящей Бабы Ванги является ее утверждение о том, что конец света начнется в 2025 году, передает New York Post.

Напоминается, что целительница-мистик умерла в 1996 году, но ее последователи до сих пор ждут предсказания, сделанных ею перед смертью.

Указывается, что по ее утверждениям, человечество не будет уничтожено до 5079 года, но апокалипсис начнется в 2025 году.

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Предсказания Бабы Ванги - график конца человечества

Согласно сделанных предсказаний ясновидящей, человечество в разные годы ждет:

2025 - конфликт в Европе опустошит население континента;

2028 - люди начнут исследовать Венеру как источник энергии;

2033 - полярные шапки растают, в результате чего уровень моря по всему миру поднимется до огромной высоты;

2076 - коммунизм распространится на страны по всему миру;

2130 - люди вступят в контакт с инопланетянами;

2170 - засуха опустошит большую часть мира;

3005 - Земля вступит в войну с цивилизацией Марс;

3797 - людям придется покинуть Землю, потому что она будет непригодной для жизни;

5079 - миру придет конец.

Напомним, ранее индийский астролог "предсказал" дату начала Третьей мировой войны.

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