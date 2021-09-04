Чиновнику не понравилась укладка плитки.

"Главу департамента транспорта" оккупированной мэрии Севастополя во время рабочего визита прорвало на откровение.

Видео странного инцидента распространил Telegram Baza.

Чиновник вместе со своей делегацией демонстративно прошелся по улице, где укладывали новую плитку, и оценил работу работников компании-подрядчика.

Вдруг мужчина остановился, ковырнул плитку, из-за чего та отлетела в сторону, и сказал: "Г*вно". И пошел дальше.

Раньше приезжий россиянин рассказал о впечатлениях от похода в фальшивый "Макдональдс" в Симферополе, который открыли на месте старого в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Автор: Иван Бойко