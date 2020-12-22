На Севастопольской площади в Киеве полицейские утром заметили мужчину, безуспешно пытавшегося сесть на поврежденный мотороллер Yamaha.
Читайте такжеВ центре Киева несколько авто и скутер устроили масштабное ДТП (видео)
Как сообщает Патрульная полиция Киева, инцидент произошел около шести утра и изрядно удивил правоохранителей.
"Подъехав ближе, инспекторы увидели место происшествия и гражданина с явными признаками алкогольного опьянения, который не мог объяснить, что случилось. Предварительно, водитель мотороллера не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. После чего пытался продолжить движение, создавая аварийную ситуацию для других участников движения», - говорится в сообщении.
На видео полиции можно видеть, что водитель пытается овладеть автомобилем, но каждый раз терпит неудачу из-за алкогольного опьянения.
Патрульные составили на мужчину протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КуоАП.
Больше новостей на тему
- На Черниговщине 80-летний дедушка похитил "Лексус", оставив владельцу свой велосипед
- "Петушок с кличкой "Баттерфляй": на открытии елки в Одессе включили российский "блатняк" (видео)
- В киевской больнице новогоднюю елку нарядили в "коронавирусный" костюм (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram