По мнению исследователей, коты осознают, на что способно их тело.

Коты способны создавать не только атмосферу уюта в доме, или причинять вред, пользуясь своим умением пролезать туда, куда не следует. Из-за этой вездепроницаемости котов их в шутку называют жидкостью. Однако ученые говорят, эта шутка не так уж далека от истины.

Как пишет Independent, способность котиков к необычному обращению с формой собственного тела действительно напоминает поведение жидкости. По мнению ученых, здесь важна способность котов осознавать невероятную гибкость собственного тела.

В своем новом исследовании, опубликованном в журнале iScience, исследователь поведения животных Петер Понграц из Венгерского университета провел эксперимент с 30 котами. Животным в ходе эксперимента предлагалось проходить через отверстия, которые каждый раз становились меньше.

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"Хотя собаки замедлялись и колебались, прежде чем попытаться использовать неудобно малое отверстие, в случае с котами мы не заметили этого изменения в их поведении перед тем, как они попытались пройти даже в самые узкие отверстия", - сказал он.

Как отмечает исследователь, коты замедлялись, прежде чем пройти через самое маленькое из отверстий. Так, будто они оценивали собственные анатомические особенности, придерживаясь осторожной стратегии во время навигации этими пространствами. Они также охотно выбрали метод проб и ошибок, чтобы проверить узкие отверстия.

При этом исследование ставит под сомнение предположение о том, что коты могут использовать свои усы для оценки пригодности самых узких отверстий.

Другие интересные новости о кошачьих

Как писал УНИАН, коты видят меньше цветов, чем люди, но "у них есть удивительная способность замечать небольшие, быстрые движения с гораздо более широким обзором".

Также мы рассказывали, почему иногда коты "стрекочут". Как отмечают ученые, это происходит в тех случаях, когда коты видят "добычу", до которой не могут добраться. Подобно тому, как люди ворчат или хмыкают, когда раздражены, "стрекот" может быть просто выражением кошачьих эмоций.

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