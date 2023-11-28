Также отсутствие притяжения влияет на зрение и даже эректильную функцию человека.

Давайте посмотрим правде в глаза: полет в космос – это хаос для человеческого организма. Мы развивались в земной среде на протяжении сотен миллионов лет, так что, если убрать окружающую земную среду, все пойдет наперекосяк.

Как пишет Science Alert, в космосе происходит потеря плотности костей и мышц. Начинаются проблемы со зрением из-за слишком большого количества жидкости в мозгу, так как без гравитации телесная влага может свободно двигаться внутри тела. Есть и проблемы с мочеиспусканием, ведь гравитация очень важна для того, чтобы мы чувствовали, когда нужно в туалет. Возможна даже эректильная дисфункция.

И особенно гротескным недостатком космического полета является то, что после выхода в открытый космос у многих астронавтов просто... отваливаются ногти.

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Да. Это отвратительно, но это правда. Это называется онихолизис, и проблема, похоже, больше связана с атмосферным давлением, чем с гравитацией.

В космосе очень мало окружающего давления, и это не очень хорошо для человеческого организма. Чтобы обеспечить максимальную безопасность при выходе в открытый космос, скафандр космонавта должен находиться под давлением. Все идет нормально, но когда дело доходит до рук, то появляются проблемы.

"Травмы рук распространены среди астронавтов, которые тренируются для выхода в открытый космос", - говорят ученые.

Когда перчатки находятся под давлением, они ограничивают движения и создают точки давления во время выполнения задач, что иногда приводит к боли, мышечной усталости, ссадинам, а иногда и к более серьезным травмам, таким как онихолизис.

Выход в открытый космос может занять довольно много времени, а ношение специальных перчаток может вызвать и усугубить травмы рук.

Напомним, ранее композитор создала уникальную симфонию. Композицию создали на основе данных телескопов NASA. Симфония является звуковой интерпретацией данных, ведь звука в космосе нет.

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